Pod Solutions et Subex s'associent afin de garantir une sécurité avancée aux services de facturation et de connectivité liés à l'IdO







LONDRES, February 19, 2018

Subex Limited, grand fournisseur de solutions d'analyse des télécommunications, a été sélectionnée par Pod Solutions, une division de Pod Group, pour implémenter sa solution de sécurité destinée à l'IdO, Subex Secure, dans le cadre des services de facturation et de connectivité de Pod Group.

Pod Group conçoit des plateformes qui aident les personnes à créer le monde connecté de demain. Il s'agit notamment de services de facturation, de connectivité et de sécurité destinés aux entreprises de l'IdO oeuvrant dans une large gamme de secteurs, ainsi qu'aux entreprises et opérateurs de millions de dispositifs à l'échelle mondiale. Pod Solutions est la division spécialisée en développement personnalisé de Pod Group qui s'associe avec les leaders de l'industrie pour créer des outils réduisant la complexité et accélèrant l'adoption des applications IdO.

Le partenariat avec Subex va donner à Pod Solutions la possibilité de développer des services de sécurité avancés, permettant aux clients de créer, déployer et facturer rapidement des solutions IdO essentielles, dans le grand respect de la sécurité et de la résilience.

S'exprimant au sujet de cette annonce, Alistair Elliott, PDG de Pod Solutions, a déclaré : « Aujourd'hui, la sécurité des applications IdO est l'un des problèmes les plus préoccupants et constitue de ce fait l'un des principaux obstacles à l'adoption de l'IdO. Nous sommes ravis de nous associer à Subex, après les avoir identifiés comme un fournisseur hors pair de solutions de sécurité IdO à même de compléter notre architecture de réseau et nos modèles commerciaux d'IdO existants. Subex Secure, la solution de Subex destinée à l'IdO nous permet d'évoluer en apportant des solutions de sécurité les plus pointues à des millions de dispositifs IdO, ce qui nous confère un avantage concurrentiel ».

« C'est avec grand plaisir que nous nous associons à Pod Solutions pour apporter une résilience à leurs services de connectivité. Nous avons été choisis à l'issue d'un processus d'évaluation exhaustif dans lequel nous avons démontré notre capacité à détecter diverses attaques grâce au système de renseignements sur les menaces de Subex, en tirant parti de notre 'honeypot' ('pot de miel', soit méthode de défense active) IdO de pointe. Associés à notre modèle commercial flexible et à notre approche non intrusive, ces facteurs nous ont permis d'assurer ce partenariat », a déclaré Vinod Kumar, directeur de l'exploitation de Subex Limited.

À propos de Pod Solutions

Pod Solutions est la division spécialisée en développement personnalisé de Pod Group, un fournisseur de plateformes et de logiciels destinés à la création de services connectés ingénieux. Nous nous attelons à résoudre les problèmes de connectivité les plus complexes, en utilisant les dernières technologies de notre communauté de partenaires technologiques, dans l'optique de développer des solutions innovantes aux problèmes qui créent des obstacles à l'adoption de l'IdO. Pod Solutions travaille avec des technologies de pointe et des méthodes de connectivité hors pair, et collabore avec les leaders de l'industrie pour construire un écosystème IdO robuste et lucratif.

Veuillez visiter : http://www.pod.solutions pour en savoir plus.

À propos de Subex

Subex Ltd. est un grand fournisseur de solutions d'analyses des télécommunications, qui assure un avenir numérique aux opérateurs télécom mondiaux. Fondée en 1992, Subex a consacré plus de 25 ans à permettre aux trois quarts des 50 plus grands prestataires de services de communication (CSP) d'obtenir un avantage concurrentiel à l'échelle du globe. En tirant parti des données collectées dans des réseaux, auprès des clients et des systèmes, ainsi que grâce à ses connaissances dans ce domaine et les capacités de ses solutions principales, Subex aide les CSP à forger de nouveaux modèles commerciaux, améliorer l'expérience client et donner le plus d'atouts aux entreprises.

Veuillez visiter : http://www.subex.com pour en savoir plus.

