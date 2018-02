Des scientifiques de Dakila Pesquisas publient un documentaire prouvant que la Terre n'est pas ronde







SÃO PAULO, 19 février 2018 /PRNewswire/ -- Les questions concernant la forme de la Terre représentent un thème récurrent de l'histoire de l'humanité. Sur la base d'une série de phénomènes naturels qui vont à l'encontre des enseignements universitaires admis sur ce sujet, des scientifiques brésiliens de Dakila Pesquisas ont décidé investiguer ces incohérences. Des expérimentations scientifiques ont été réalisées en différents points du monde durant sept années d'études associant la participation d'institutions gouvernementales et de chercheurs professionnels de domaines très divers. Leurs résultats seront exposés dans le long métrage Terra Convexa: le documentaire. Une présentation en avant-première sur invitation aura lieu le 26 mars à 19 h 30 au Shopping Eldorado in São Paulo (SP). Le documentaire sera publié trois jours plus tard sur fr.terraconvexa.com.br, en portugais, en anglais et en espagnol.

Pour Urandir Fernandes de Oliveira, fondateur de Dakila Pesquisas, la thèse selon laquelle la Terre est ronde a été réfutée par sept expérimentations : une expérience géodésique, consistant à mesurer deux bâtiments à une distance considérable ; l'utilisation du niveau de la mer comme référence ; une expérience avec laser pour confirmer la planéité des étendues d'eau ; le nivellement des étendues d'eau ; les distorsions optiques associées aux processus de réflexion ; une expérience avec des bateaux sur la ligne d'horizon ; et des expériences faisant intervenir la pesanteur et des corps célestes.

Pour réaliser l'expérimentation géodésique, la base et le sommet de deux bâtiments ont été mesurés ; l'un se trouve à Torres dans le Rio Grande do Sul, et l'autre à Natal dans le Rio Grande do Norte. Ces activités ont fait appel à la participation d'ingénieurs de l'Institut national de la colonisation et de la réforme agraire (INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Un laser de longue portée a servi à mesurer la planéité au barrage des Três Marias à Minas Gerais, au Lagoa dos Patos dans le Rio Grande do Sul, au lac Titicaca au Pérou et sur la mer : autour de l'île d'Ilhabela dans l'État de São Paulo et dans le détroit marin de Gibraltar qui sépare l'Europe et l'Afrique. De cette manière, la théorie de la pesanteur a été mise au défi par deux mesures naturelles fondamentales : le fil à plomb et le niveau.

Toutes ces expérimentations ont bénéficiées de la participation, entre autres chercheurs professionnels, d'astronomes, cartographes, géologues, topographes et ingénieurs du génie civil, en utilisant un matériel d'avant-garde. Après la sortie du documentaire, Dakila Pesquisas mettra à la disposition de ceux qui veulent vérifier les résultats la totalité de la méthodologie et de la technologie.

« Outre le fait qu'il abordera la question de la forme de la Terre, le documentaire révèlera la découverte d'un nouveau continent séparé par un vaste mur de glace. De nouvelles connaissances seront également mises à jour concernant le Soleil, la Lune et les constellations, » a confié Urandir Fernandes de Oliveira.

Faisant suite au documentaire, le livre Terra Convexa sera publié, avec toutes les découvertes scientifiques et une nouvelle carte du monde.

Fondée en 1997 à Corguinho dans le Mato Grosso do Sul, Dakila Pesquisas se compose de chercheurs et de scientifiques venant de divers horizons de connaissances, essentiellement des domaines des sciences exactes et naturelles.

