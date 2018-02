Alfen fournit un système de stockage d'énergie à l'opérateur de réseaux belge, Eandis, pour se préparer à l'avenir







Le stockage à batterie permet d'évoluer vers un centre de distribution neutre en énergie

Alfen, spécialiste des solutions énergétiques d'avenir, a annoncé le lancement d'un système de stockage d'énergie intelligent pour le centre logistique de la société Eandis à Lokeren, en Belgique. Ce système sera utilisé pour optimiser l'auto-consommation de la génération d'énergie solaire du toit. Le système de stockage, appelé TheBattery, aidera Eandis à passer d'un site alimenté par des combustibles fossiles à un centre de distribution neutre en énergie.

Auto-consommation d'énergie renouvelable au sein du centre logistique de la société Eandis

Eandis est un opérateur de réseaux de distribution présent dans 229 villes et municipalités flamandes et responsable de 2,7 millions de connexions électriques. Eandis a récemment insatllé 375 kWp d'énergie solaire sur le toit de son centre logistique de Lokeren. Afin que sa production intermittente d'énergie solaire soit en adéquation avec ses opérations, la société met actuellement en place le système de stockage d'énergie à batterie développé par Alfen et appelé TheBattery. TheBattery contribue à l'électrification croissante du site et permet de passer de machines et véhicules alimentés par des combustibles fossiles à l'électricité comme source d'énergie.

Jean Pierre Hollevoet, directeur de la gestion des actifs et de la chaîne d'approvisionnement au sein de la société Eandis, déclare : « Avec le nouveau système de stockage d'énergie de la société Alfen, nous pourrons optimiser l'auto-consommation d'énergie solaire de nos équipements, ce qui constitue une étape importante en direction d'un centre de distribution durable et neutre en énergie. Alfen bénéficie de 80 ans d'expérience et de connaissances techniques approfondies en matière de développement de systèmes de stockage à batterie complexes. De plus, nous pensons que de plus en plus de clients connectés à notre réseau électrique mettront en place des systèmes de stockage d'énergie à l'avenir. Nous souhaitons être préparés à l'intégration de tels systèmes à notre réseau et donc acquérir de l'expérience en matière de gestion de réseau, des coûts de possession et d'impact sur l'efficacité opérationnelle d'un tel système de stockage. »

Système de stockage d'énergie TheBattery

Alfen fournit un système de stockage d'énergie de 140 kW qui sera connecté au centre logistique de la société Eandis. Alfen assure et met également en place le contrôle et la gestion à distance du système et fournit une plate-forme qui permet à Eandis d'utiliser le système pour l'optimisation de l'auto-consommation de l'énergie renouvelable et de la régulation de tension. Yves Vercammen, responsable commercial de la société Alfen en Belgique, déclare : « . Nous sommes heureux d'obtenir cette occasion de contribuer à ce projet avec notre système de stockage avancé et notre décennies d'expérience dans la réalisation des réseaux d'électricité La collaboration avec Eandis montre que nous sommes au coeur de la transition énergétique avec une offre intégrée unique, dédiée au réseau énergétique du futur. Ce projet est la preuve de la demande croissante en direction de systèmes d'énergies renouvelables décentralisés nécessitant des solutions énergétiques intelligentes. »

Le système de stockage sera opérationnel au premier trimestre 2018.

À propos d'Alfen

La société néerlandaise Alfen opère au niveau international dans la transition énergétique, en tant que spécialiste des solutions énergétiques pour l'avenir. Avec ses 80 ans d'expérience, Alfen offre une combinaison d'activités unique. Elle développe et construit des réseaux intelligents, des systèmes de stockage d'énergie et des bornes de recharge pour des voitures électriques. Celui-ci peuvent être réunit dans des systèmes intégrés pour répondre aux besoins en électricité de ses clients. Dans la période de 2015 à 2017 Alfen a réalisé une croissance moyenne de son chiffre d'affaires de 21% avec un résultat net positif. Alfen a une position forte sur le marché aux Pays-Bas et connaît une croissance rapide à l'étranger, bénéficiant de son avantage du précurseur. Visitez notre site Web pour plus d'informations : http://www.alfen.com.

À propos de la société Eandis

Eandis propose des solutions réseau pour l'électricité, le gaz naturel, le chauffage et l'éclairage public. La société joue également un rôle social important dans les domaines suivants : atteindre les objectifs climatiques, lutter contre la précarité énergétique et permettre la gestion indépendante des données énergétiques. La société Eandis est active dans 229 villes et municipalités flamandes et emploie environ 4 000 personnes.

