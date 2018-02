HeyHolidays lance ses activités en Croatie et est désormais présente dans 120 pays







BANGALORE, Inde, February 19, 2018 /PRNewswire/ --

HeyHolidays, acteur mondial sur le marché de l'hébergement alternatif de courte durée en ligne, a élargi sa présence en Croatie, en Hongrie et dans d'autres pays européens qui sont en passe de devenir des destinations prisées par les Indiens. La Croatie offre une combinaison parfaite de plages, montagnes, musées, parcs nationaux, ruines, autant d'atouts pour garantir une expérience remarquable aux voyageurs. Mises en vedette dans la série de HBO TV, Game of Thrones, des destinations croates comme Dubrovnik, Split, Makarska et Trogir ont remporté une immense popularité auprès des voyageurs. HeyHolidays met à votre disposition plus de 16 000 propriétés réparties dans tout le pays, parmi lesquelles on trouve des villas de vacances, des maisons sur la plage, des cottages, des séjours à la ferme, dans des prix qui oscillent entre 21 ? et 2 500 ? la nuit. Il y a des propriétés pour tous les types de voyageurs - routards, familles, groupes d'amis, couples en voyage de noces. Nous avons même quelques propriétés qui peuvent accueillir plus de 15 personnes.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/628531/HeyHolidays_Logo.jpg )

En plein essor, HeyHolidays est désormais présente dans plus de 120 pays dont la Croatie, la Turquie, le Luxembourg, la Russie, l'Italie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. « Nous avons observé une augmentation impressionnante de la demande de nos voyageurs indiens qui se rendent dans des destinations européennes telles que la Croatie, la Hongrie et les Pays-Bas, en plus des destinations très prisées comme le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne », a déclaré Kenny Blatt, co-fondateur de HeyHolidays. Basée à Bangalore, en Inde, HeyHolidays vise à devenir le choix de prédilection des ressortissants indiens voyageant à l'étranger. « La croissance de HeyHolidays en Inde a été telle qu'elle s'est répercutée sur les Indiens voyageant en dehors de leurs frontières et les étrangers visitant le pays, ainsi que sur les réservations de nos clients internationaux, qui ne cessent d'augmenter. Nous sommes très à l'écoute de nos clients et sommes à même de changer de cap en conséquence. Comme le rappelle notre devise : nous sommes plus qu'une simple chambre », a déclaré M. Blatt.

« Les voyageurs indiens qui choisissent des destinations européennes sont surtout des groupes de jeunes, des familles et des couples en voyage de noces. Les choix alimentaires deviennent vite un autre sujet de préoccupation pour les Indiens, car un grand nombre d'entre eux sont végétariens », a déclaré M. Blatt. Les clients et les hôtes ont la possibilité de communiquer sur l'application de HeyHolidays, qui permet de boucler la réservation en toute transparence et offre ses meilleures suggestions pour les restaurants et les courses d'épicerie à faire avant l'arrivée. Non seulement HeyHolidays développe ses activités en Europe, mais elle est désormais présente dans plus de 100 villes en Inde et en Asie du Sud-Est.

À propos de HeyHolidays

HeyWorld Holiday Pvt. Ltd. mène actuellement ses activités dans plus de 120 pays. Elle est présente en Inde sur plus de 120 destinations. Pour tout complément d'information ou pour réserver des séjours de courte durée chez l'habitant, veuillez appeler le : +91-080-41464444 ou envoyer un courriel à : contact@heyholidays.com ou encore consulter le site web de l'entreprise à l'adresse http://www.heyholidays.com.

Facebook : https://www.facebook.com/heyholidays

Twitter : https://twitter.com/hey_holidays

Instagram : https://www.instagram.com/hey.holidays

Contact avec les médias :

Nom : Kenny Blatt

Courriel : kenny.blatt@heyholidays.com

Téléphone : +91-80-4146-4444



Communiqué envoyé le 19 février 2018 à 02:00 et diffusé par :