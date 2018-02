L'école Rishikul Yogshala invite à s'inscrire aux certifications de formation des professeurs de yoga au Népal







Rishikul Yogshala, école de yoga très réputée, a dévoilé les détails de ses prochaines certifications de formation des professeurs de yoga au Népal

Rishikul Yogshala a révélé des informations sur ses programmes de formation des professeurs de yoga qui auront lieu en mars et avril 2018. Les programmes d'un mois se dérouleront dans la capitale de la méditation et plus haute destination de trekking du monde, le Népal, dans la ville lumineuse de Pokhara.

Les programmes de Rishikul Yogshala au Népal se déclinent en trois modules, à savoir des certifications de formation des professeurs de yoga (YTTC selon l'anglais) de 200, 300 et 500 heures en fonction du niveau d'admissibilité des candidats. Le programme de formation des professeurs de yoga de 200 heures est spécialement conçu pour les yogis débutants qui aspirent à acquérir des enseignements authentiques sur cette science et pour ceux qui cherchent à perfectionner les compétences en yoga qu'ils ont acquises précédemment. Le module YTTC de 200 heures donné à l'école vise à doter chaque élève d'une base solide sur laquelle il puisse s'épanouir comme bon yogi et grand professeur de yoga. Le programme de yoga de 300 heures proposé au Népal sera essentiellement axé sur l'apprentissage approfondi de plusieurs matières enseignées dans le module YTTC de 200 heures. Par conséquent, les personnes diplômées du YTTC de 200 heures sont directement admissibles au programme de yoga de 300 heures. Le YTTC de 500 heures proposé à l'école Rishikul Yogshala octroie, quant à lui, la certification du plus haut niveau pour devenir un professeur de yoga apprécié à l'échelle internationale et il est idéal pour tous ceux qui souhaitent de tout coeur devenir professeur de yoga et pratiquer cette discipline avec la plus grande rigueur. Le programme de deux mois permet de cumuler, dans les meilleures conditions, les modules de formation de yoga de 200 et 300 heures, la première moitié étant consacrée aux enseignements du YTTC de 200 heures et la deuxième aux enseignements approfondis du YTTC de 300 heures.

Rishikul Yogshala est convaincue de la valeur des enseignements traditionnels qui définissent le caractère sacré du yoga dans sa forme la plus pure et elle les diffuse. Par conséquent, le contenu et le format du programme reflètent précisément l'idéologie de l'école, où les élèves apprendront le style de yoga traditionnel - Hatha et Ashtanga, ainsi que différentes matières telles que la philosophie du yoga, le pranayama, la méditation, le yoga nidra, le mantra-yoga, l'anatomie du yoga, les ajustements en yoga et les principes d'alignement en la matière, pour ne citer que celles-là. Les cours intègrent des références au Grand Yoga Upanishad, aux Yoga Sutras de Patanjali et à plusieurs livres sacrés pour offrir des enseignements idéalistes de cette science. En plus des modules YTTC, les étudiants pourront aussi bénéficier d'excursions et de visites de certains des endroits les plus réconfortants et attrayants du Népal, notamment la visite de la vallée de Sarangkot où ils apprécieront relaxation et méthodes de rajeunissement.

Nourriture et hébergement seront offerts à chaque élève au sein des installations très propres et cossues de l'école. Niché entre les montagnes généreusement enneigées de l'Annapurna, le cours bruissant des rivières et les magnifiques jardins, le site d'hébergement sera l'endroit idéal pour le repos et l'introspection. Les étudiants pourront profiter de chambres partagées ou privées en fonction de la disponibilité de celles-ci et du confort recherché. Les candidats se verront offrir tous les éléments de confort essentiel tels que lits jumeaux, éclairage, ventilateurs, geyser, coin salon, etc. Une délicieuse nourriture yogique préparée avec des produits frais sera servie aux élèves trois fois par jour et accompagnée de boissons aux plantes.

Leader mondial de l'enseignement du yoga de qualité en modules de 200, 300 et 500 heures, l'école Rishikul Yogshala transmet des enseignements authentiques de la science depuis sa fondation. Avec son équipe de professeurs de yoga et de mentors estimés, l'école dispose d'antennes dans de nombreux endroits, tout en étant basée à Rishikesh, en Inde.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://www.rishikulyogshala.org/.

Vous pouvez aussi appeler le +91-7060060954 ou adresser un courriel à info@rishikulyogshala.org.

