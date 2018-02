Déplacements domicile-travail dans le Grand Montréal : faible progression du transport durable depuis 2001







MONTRÉAL, le 18 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La proportion des travailleurs utilisant des modes de transport durable (transport en commun et transport actif) pour se rendre au travail est en augmentation dans le Grand Montréal, mais cette augmentation demeure faible, et ne touche pas l'ensemble du territoire.

C'est un des constats qui ressort des données présentées dans le dernier numéro du bulletin Perspective Grand Montréal, qui examine l'évolution de l'utilisation des différents modes de transport dans les municipalités du Grand Montréal sur une période de 15 ans.

La région métropolitaine présente depuis plusieurs années la 3e plus importante proportion de travailleurs utilisant le transport en commun en Amérique du Nord, derrière les régions de New York et de Toronto. Toutefois, le Grand Montréal pourrait perdre ce titre d'ici peu et se faire déclasser par les régions de Vancouver et de San Francisco. Au cours des 10 dernières années, sept régions métropolitaines nord-américaines ont vu leur part modale du transport en commun augmenter plus rapidement que dans le Grand Montréal.

Un autre constat qui ressort de l'étude est que bien que la part modale du transport augmente progressivement à l'échelle du Grand Montréal, elle a diminué dans 25 des 82 municipalités du Grand Montréal, et dans 9 des 19 arrondissements de Montréal au cours des cinq dernières années.

La lente augmentation de la part modale du transport en commun dans les cinq secteurs du Grand Montréal ne semble d'ailleurs pas se faire au détriment de l'automobile-solo, mais plutôt au détriment du covoiturage et des déplacements à pied, qui sont les deux modes de transport dont la part modale est en décroissance. La proportion de travailleurs se rendant travailler en automobile comme conducteurs est demeurée stable depuis 2001 et, en nombre absolu, le nombre de travailleurs utilisant l'automobile comme conducteur a augmenté de 140 000, ce qui correspond à autant d'automobiles de plus sur les routes.

La proportion de travailleurs utilisant le vélo a également connu une légère croissance au cours des dernières années dans le Grand Montréal. Toutefois, lorsque l'on examine les données à l'échelle intramétropolitaine, on constate que cette augmentation de l'utilisation du vélo pour le travail s'est faite principalement dans les quartiers centraux de Montréal. Ailleurs dans la région, l'utilisation du vélo pour se rendre au travail est plutôt à la baisse, en particulier dans les couronnes et à Laval.

Actuellement, le Grand Montréal se positionne au 5e rang des régions métropolitaines nord-américaines pour la plus forte proportion de travailleurs utilisant le vélo pour se rendre au travail, derrière les régions de Portland, d'Ottawa, de Vancouver et de San Francisco. Le Grand Montréal a également connu, entre 2006 et 2016, la 5e plus forte augmentation de la proportion de travailleurs utilisant le vélo.

Il est possible de consulter les données sur le nombre et la proportion de navetteurs par modes de transport à l'échelle des 82 municipalités de la CMM ou des grandes régions métropolitaines nord-américaines sur l'Observatoire Grand Montréal.

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit près de 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

