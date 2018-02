Cinia s'associe à Megaport pour fournir une connectivité cloud directe aux pays nordiques







Des options de connectivité multi-régions, multi-cloud, pour les entreprises de Finlande et d'ailleurs

BRISBANE, Australie, 18 février 2018 /PRNewswire/ -- Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), un fournisseur Network as a Service (NaaS) mondial de premier plan et Cinia Oy, créateurs de solutions de connectivité intelligentes, ont annoncé aujourd'hui la formation d'un partenariat permettant aux entreprises d'accéder directement à des fournisseurs de services cloud (Cloud Service Providers (CSP)) et d'étendre la portée des services de réseau de Cinia.

« Le principe fondamental de Megaport est de faciliter la connectivité », a déclaré Vincent English, président-directeur général de Megaport. « Nous surmontons les obstacles à l'entrée pour l'adoption du cloud en facilitant la connexion directe aux fournisseurs de services cloud, gérés et réseau. Ceci fournit une flexibilité, une performance uniforme et une optimisation de la bande passante qui permettent de réduire le coût total de propriété. Notre réseau défini par logiciel permet aux entreprises de construire une connectivité cloud hybride et multi-cloud. Les clients peuvent commander des services en temps réel via notre Portail ou via notre API pour une facilité d'utilisation maximale. Notre partenariat avec Cinia offre aux entreprises finlandaises un accès cloud direct via le réseau national et international robuste de Cinia. Cinia est un fournisseur de services agile leader du secteur et nous sommes fiers de nous associer à eux pour améliorer les options de connectivité en Finlande. »

Cinia a exploité le SDN global de Megaport dans le cadre de son service cMatrix, une solution de connexion directe spécifique au client qui contourne l'internet et donne aux entreprises un accès direct aux CSP et aux centres de données d'Europe où les CSP offrent leurs services. Les entreprises accèderont à l'écosystème de plus de 250 fournisseurs de services de Megaport, parmi lesquels Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, et Alibaba Cloud, avec une haute capacité et une faible latence via le câble sous-marin C-Lion1 de Cinia, la voie la plus directe entre la Finlande et l'Europe de centrale et occidentale.

« Nous nous sommes associés à Megaport car la connectivité est un facteur clé quand il s'agit d'accéder aux services cloud publics et leur solution, alliée à notre implantation dans les pays nordiques, répond à une demande concrète », a déclaré Taneli Vuorinen, SVP de Cinia. « La majorité des centres de données qui hébergent des CSP publics pour les clients européens sont situés en Europe centrale et occidentale. Cela ne tient pas compte des entreprises qui peuvent être à plus de mille kilomètres de distance et crée des difficultés en termes de latence. Nous voulions fournir une option permettant aux clients d'accéder à une connectivité directe aux services cloud et leur offrant l'autonomie de ??to dial these connections up and down en réponse aux exigences de leur entreprise. Notre partenariat avec Megaport était donc une décision naturelle. »

À propos de Megaport

Megaport est le fournisseur chef de file mondial de services d'interconnexion élastique. En utilisant un réseau défini par logiciel (Software Defined Networking (SDN)), la plateforme mondiale de la société permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services sur le Megaport Network. Les services peuvent être contrôlés directement par les clients via leurs appareils mobiles, leur ordinateur ou l'interface de programmation d'applications (API) ouverte. La forte présence de la société en Australie, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe fournit une plateforme neutre englobant de nombreux fournisseurs de centres de données clés sur différents marchés.

Megaport, une société établie en 2013 et fondée par Bevan Slattery, a construit la première plateforme d'interconnexion élastique SDN au monde, conçue pour offrir aux entreprises, réseaux et services le moyen le plus sécurisé, le plus transparent et le plus sollicité de s'interconnecter. Sous la direction de Vincent English, Megaport a été développée par une équipe très chevronnée possédant une expérience approfondie en conception de réseaux porteurs mondiaux à grande échelle et connecte plus de 850 clients par le biais de quelque 185 centres de données dans 37 villes et 19 pays. Megaport est un partenaire technologique Alibaba Cloud, un partenaire Oracle Cloud, un partenaire technologique AWS, un partenaire Microsoft Azure ExpressRoute, un partenaire Google Cloud Interconnect et un fournisseur IBM Direct Link Cloud Exchange.

Megaport, Virtual Cross Connect, VXC et MegaIX sont des marques déposées de Megaport (Sservices) Pty Ltd ACN 607 432 646. Pour en savoir plus sur Megaport, veuillez consulter : www.megaport.com.

À propos de Cinia

Cinia offre des services de réseau intelligent, de système et de logiciel ainsi que des services cloud sécurisés qui éliminent les distances géographiques et rendent le monde plus fonctionnel. Avec sa solide expertise en systèmes critiques et son propre réseau dorsal à fibre optique de plus de 10 000 kilomètres au nord de l'Europe, la société offre aux entreprises une infrastructure informatique sécurisée et un environnement d'exploitation basé dans le cloud pour le futur. Le câble sous-marin C-Lion1 de Cinia renforce le marché unique numérique européen en fournissant la voie la plus courte et la plus rapide entre l'Europe centrale et le Nord de l'Europe, où les conditions sont idéales pour les centres de données, ainsi que vers les marchés d'Asie et d'Europe de l'Est. Cinia a son siège en Finlande et emploie environ 230 experts.

Pour en savoir plus : www.cinia.fi/en

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS

media@megaport.com



Sapphire Communications pour Megaport

Wendy Hill, +61 427 173 203

wendy@sapphirecommunications.com.au

Contact Cinia :

Marja Mokko

+358505065536

marja.mokko@cinia.fi

Communiqué envoyé le 18 février 2018 à 16:00 et diffusé par :