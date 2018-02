Le lock-out est terminé chez WAJAX







MONTRÉAL, le 18 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Lors d'une assemblée tenue ce matin, les membres de l'unité WAJAX de la section locale 698 du syndicat Unifor ont accepté une entente de principe intervenue vendredi dans une proportion de 83 % mettant ainsi fin au conflit de travail.

« Nos membres peuvent rentrer la tête haute. La page est tournée alors qu'ils ont obtenu le respect de leurs acquis », a indiqué Jean-Yves Fillion, représentant national au dossier.

Au nombre des faits saillants mentionnons qu'il s'agit d'un contrat de trois ans avec des augmentations salariales de 2 % annuellement. Toutes les demandes de concessions de l'employeur concernant notamment la rémunération du surtemps, le régime des assurances collectives, les congés sociaux et le travail sur appel ont été retirées. Les membres maintiennent donc les conditions de travail qui prévalaient auparavant.

Le conflit de travail a été déclenché dans la nuit du 1er au 2 février dernier. Les membres seront rappelés au travail dès demain.

Unifor représente une quarantaine de membres chez cet employeur qui est basé à Laval. Spécialiste dans l'équipement lourd en construction, foresterie, exploitation minière, etc., Wajax offre de la machinerie, des accessoires, des formations, des pièces et du service après-vente.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

