Les employé-es d'entretien de la STM vote à 98 % pour six jours de grève

MONTRÉAL, le 18 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale à Montréal, les membres du Syndicat du transport de Montréal-CSN de la STM ont voté à 98 % un mandat prévoyant des moyens de pression, incluant une banque de six jours de grève à exercer au moment jugé opportun. Bien qu'ils espèrent toujours en arriver à une entente négociée, les salarié-es jugent que les reculs demandés par l'employeur et le cadre législatif dans lequel se déroule ces négociations les obligent à se doter d'un tel mandat.

Au cours des derniers jours, la STM a fait connaître ses dernières demandes à la partie syndicale. La STM s'attaque aux différentes mesures de conciliation travail-famille acquises par le passé, notamment par des reculs sur les horaires variables et le cumul de temps et par la transformation de certains postes de jour en postes de soir et de nuit. Elle désire également imposer les heures supplémentaires obligatoires et privatiser certaines de ses activités. « Jamais dans l'histoire de notre syndicat l'employeur n'avait été aussi exigeant et agressif envers les acquis syndicaux », indique Gleason Frenette, président du syndicat.

Le syndicat rappelle que les salarié-es en sont réduits à voter la grève, non seulement en raison des demandes de reculs importants, mais aussi à cause du nouveau cadre législatif qui affecte les salarié-es municipaux et paramunicipaux. Les demandes de l'employeur ne font que s'ajouter aux nouvelles obligations qui touchent les salarié-es. Notons que les dispositions de la loi 15, qui s'appliquent maintenant, ont eu pour effet d'augmenter de façon substantielle leurs cotisations au régime de retraite. Tout cela dans un contexte où la loi 24 vient limiter le temps de négociation. « À un certain moment, il faut se rendre à l'évidence que nous n'avons pas le choix. Il faut se tenir debout et rester solidaires », clame Gleason Frenette.

Malgré ce vote, le syndicat insiste sur sa volonté d'en arriver à une entente négociée : « Nous ne sommes pas fermés, nous sommes prêts à travailler et à trouver les solutions qui s'imposent pour aboutir à une convention collective acceptable et respectueuse envers nos travailleurs et travailleuses », conclut le président du syndicat.

Le Syndicat du Transport de Montréal-CSN compte plus de 2400 membres. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui regroupe 425 syndicats représentant plus de 56 000 syndiqué-es travaillant dans les secteurs public et parapublic. Quant à la CSN, elle compte plus de 300 000 membres venant de tous les secteurs d'activité.

