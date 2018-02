Le FRAPRU marchera les 500 km séparant les deux capitales







Pour un plus grand respect du droit au logement

MONTRÉAL, le 18 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'année de son 40ème anniversaire, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) entend réaliser son projet le plus ambitieux, une marche continue de plus de 500 km. Sous la bannière « De villes en villages pour le droit au logement », des militantes et des militants partiront d'Ottawa le 2 septembre 2018 et arriveront à Québec le 29 septembre, la veille des élections générales et de la Journée mondiale de l'Habitat. Le projet du regroupement reçoit déjà l'aval d'une trentaine d'organisations sociales nationales et de regroupements montréalais.

Le FRAPRU veut interpeler les deux paliers de gouvernement sur les graves dénis du droit au logement, qui accablent les ménages locataires à faible revenu, et sur l'insuffisance des investissements dans le domaine du logement social, malgré les demandes soutenues formulées depuis plusieurs années. Selon le recensement de 2016, 195 635 ménages locataires du Québec consacrent plus de la moitié de leur revenu pour se loger. « Si on continue au rythme actuel, ça va prendre plus de 65 ans pour répondre à ces besoins », explique la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme. Pourtant la proportion de logements sociaux ne cesse de diminuer dans le parc de logements locatifs canadien et québécois.

Christian Nadeau, président de la Ligue des droits et libertés qui appuie la marche, s'inquiète que les personnes vivant des conditions de logement difficiles portent seules la responsabilité de faire respecter le droit à un logement adéquat. « Les gouvernements doivent s'assurer que les droits fondamentaux sont respectés; quand ils ne le font pas, l'ensemble de la société doit se mobiliser », affirme-t-il; « la marche du FRAPRU permettra aux groupes et aux individus de démontrer leur solidarité », conclut-il.

Lire la suite.

SOURCE Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain (FRAPRU)

Communiqué envoyé le 18 février 2018 à 11:00 et diffusé par :