/R E P R I S E -- Invitation aux médias d'information - Le FRAPRU annonce une grande marche entre Ottawa et Québec et des appuis majeurs/

MONTRÉAL, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) invite les médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera la tenue d'une marche de plus de 500 km entre Ottawa et Québec, le projet le plus ambitieux de son histoire. L'annonce se fera en présence de représentantes et de représentants de groupes sociaux de divers horizons, qui expliqueront les raisons de leur appui à cette mobilisation d'envergure en faveur d'un plus grand respect du droit au logement.

EN RÉSUMÉ : Quoi : Conférence de presse Quand : le dimanche 18 février 2018, à 11h00 Où : 2125 rue Sainte-Catherine Est, à Montréal (salle Inter-loge) Prendront la parole :

Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

Christian Nadeau, président de la Ligue des droits et libertés

Stéphanie Vallée, vice-présidente de L'R des centres de femmes du Québec

Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN.

Mathieu Frappier, coordonnateur du Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec

Geneviève Paul, directrice générale par intérim d'Amnistie internationale Canada francophone.

