Bachmann & Welser, financiers de projet/commerce international, vont lancer un fonds de financement de projet de 2 milliards USD







EDINBOURG, Ecosse, February 18, 2018 /PRNewswire/ --

Les financiers de projet/commerce international Bachmann & Welser vont lancer un fonds de financement de projet de 2 milliards USD en mars 2018 avec des fonds qui seront adossés par plusieurs investisseurs institutionnels et privés.

Le lancement coïncidera avec l'ouverture du siège de Bachmann & Welser à Hong Kong. Le fonds, qui sera appelé le B&W Global Project Finance Fund, fournira un soutien financier pour des projets pouvant déterminer preuves à l'appui les types d'infrastructure et d'entreprises qui peuvent faire une différence mesurable dans la capacité financière des gens.

Ce financement sera offert à des organisations/entreprises du monde entier. Un financement sera également disponible pour accélérer des programmes existants financés par Bachmann & Welser qui ont déjà produit des résultats afin de tester l'efficacité du projet quand il s'agit d'atteindre un plus large groupe de personnes.

M. Edward Bachmann, directeur général de Bachmann & Welser, a commenté en ces termes sur le lancement :

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir ce financement aux entreprises/organisations qui peuvent réellement tenir leurs engagements. Il est extrêmement important que nous aidions nos clients avec des interventions de ce genre. Nous espérons augmenter la taille du fonds d'ici la fin de l'exercice. »

Cette initiative a pour but d'optimiser le groupe de prêt commercial transfrontalier de Bachmann pour des projets dans des économies émergentes ainsi que dans des pays avancés.

L'entreprise de financement mondial de Bachmann & Welser emploie plus de 640 personnes et sert des milliers d'entreprises clientes. Bachmann & Welser a également une présence importante en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud via son activité de financement de projet. Bachmann & Welser fait des investissements continus considérables dans l'innovation et dans la qualité du service.

Pour plus d'informations, veuillez contacter la directrice des relations avec les médias.

Sarah Atkins, directrice des relations avec les médias, enquiries@bachmannwelser.com, Tél : +44(0)131-357-0361

