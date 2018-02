Lancement officiel de Segway Discovery sur le marché espagnol







BEDFORD, New Hampshire, 18 février 2018 /PRNewswire/ -- Segway Inc., chef de file mondial en mobilité intelligente et technologie robotique, a annoncé ce jour le lancement officiel en Espagne de son nouveau programme de visites, Segway Discovery.

« Le programme Segway Discovery a été conçu pour apporter une expérience touristique amusante et interactive aux visiteurs grâce à nos processus rationalisés et nos technologies numériques », a déclaré Tony Ho, vice-président de Global Business Development, Segway Inc. « Pour les organisateurs de voyages, Segway Discovery fournit un guichet unique de services en matière de marketing, de transport, de multimédia et de partage social. Il offre la meilleure expérience de visites pour les deux camps. »

La mise en oeuvre de Segway Discovery représente un engagement fort avec pour objectif un développement mondial. À long terme, le plan prévoit de faire de Segway Discovery un réseau de visites mondiales, en le transformant en un réseau de mobilité, le service couvrant de vastes zones géographiques, de multiples modes de transport et un contenu touristique de qualité.

Segway invite toutes les entreprises touristiques et de location à rejoindre le programme Segway Discovery et à faire partie de son nouveau réseau, qui offre des expériences touristiques améliorées. En tant que membre de ce réseau, les agences touristiques et de location ne seront pas seulement autorisées à utiliser la marque, mais seront également équipées d'un ensemble d'outils commerciaux parmi lesquels une application mobile et un équipement numérique, personnalisés pour en améliorer le fonctionnement.

Tony a ajouté : « Le programme Segway Discovery apporte une bouffée d'air frais aux visites effectuées sur un transporteur personnel (Personal Transporter) de Segway®. Nous sommes très heureux de nous lancer maintenant en Espagne et nous proposerons bientôt de nouvelles visites Segway Discovery pour vos prochaines destinations touristiques ! »

Pour en savoir plus, veuillez consulter discovery.segway.com/about.

Communiqué envoyé le 18 février 2018 à 05:00 et diffusé par :