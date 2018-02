La Gatineau Loppet mise sur plusieurs activités pour attirer des skieurs de tous horizons et promouvoir les attraits touristiques de l'Outaouais







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 80 000 $ pour la commercialisation de la 40e présentation de la plus grande fête de ski de fond au pays

GATINEAU, QC, le 17 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification économique tant à l'échelle nationale que régionale. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des manifestations culturelles et sportives est un moyen efficace de soutenir les actions qui entraînent des retombées économiques et médiatiques substantielles dans les régions où ces manifestations ont lieu.

Le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que l'organisme Gatineau Loppet s'est vu accorder une aide financière de 80 000 $, sous forme de contribution non remboursable, pour assurer la commercialisation hors Québec de cette manifestation sportive.

Notamment, l'organisme a développé des outils promotionnels et réalisé diverses activités de mise en marché pour augmenter le nombre de participants venant de l'extérieur et pour promouvoir la région de l'Outaouais comme destination par excellence pour la pratique du ski de fond.

En plus de huit courses de ski de fond, la compétition 2018 de ce rendez-vous annuel dans le parc de la Gatineau comprend trois courses de raquettes et trois autres de vélo sur neige. Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC portent sur les coûts liés à la commercialisation, entre autres le placement publicitaire, la captation et la production de capsules vidéo.

« Depuis maintenant 40 ans, la Gatineau Loppet, en plus d'être une compétition relevée et prestigieuse, contribue à la mise en valeur du parc de la Gatineau comme destination de choix pour les amateurs de ski de fond et à l'attractivité touristique de la région de l'Outaouais dans son ensemble. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer

« En investissant dans la Gatineau Loppet et d'autres manifestations sportives et culturelles, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements. Nous contribuons à stimuler le tourisme, à créer des emplois de qualité, à dynamiser les régions et à assurer la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Cette aide financière permettra à la Gatineau Loppet de s'afficher davantage à l'international et de rejoindre une clientèle potentielle de 130 000 skieurs actifs sur le circuit de la Worldloppet, qui regroupe les 20 plus prestigieuses courses de ski de fond de longue distance à travers le monde, dont la Gatineau Loppet. »

Claude Laramée, président du conseil d'administration de Gatineau Loppet

