Hub International acquiert les actions de Pointbreak Consulting Group Ltd., établi en Colombie-Britannique

CHICAGO, 17 février 2018 /CNW/ - Hub International Limited (Hub), une importante société mondiale de courtage d'assurances, annonce aujourd'hui avoir fait l'acquisition des actions de Pointbreak Consulting Group Ltd. (Pointbreak). Les modalités de l'acquisition n'ont pas été divulguées.

Établi à Burnaby, en Colombie-Britannique, Pointbreak fournit des services de consultation en matière de régimes de retraite et d'avantages sociaux pour employés. Kevin Jeffrey, directeur général et chef de la direction de Pointbreak, se joindra à Hub TOS et relèvera de Dave Terry, président de Hub TOS.

À propos des activités de F&A de Hub

Hub International Limited est déterminée à croître de manière naturelle par l'entremise d'acquisitions pour étendre son empreinte géographique et renforcer son expertise sur les plans des industries et des produits. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'expérience F&A de Hub, visitez WeAreHub.com.

À propos de Hub International

Établie à Chicago (Illinois), Hub International Limited est une importante société mondiale de courtage d'assurances offrant, à partir de ses bureaux situés dans toute l'Amérique du Nord, des produits et services en assurances vie et maladie, de dommages, d'investissement et de gestion de risques ainsi que d'avantages sociaux. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter hubinternational.com.

