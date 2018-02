Le gouvernment du Canada passe à l'action pour préserver l'histoire et la culture de la Nation des Peskotomuhkati







SCOTCH RIDGE, NB, le 17 févr. 2018 /CNW/ - Pour parvenir à une réconciliation avec les peuples autochtones du Canada, il est essentiel de collaborer afin de renouveler la relation en se fondant sur la reconnaissance, les droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

Dans le cadre du processus de réconciliation, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, et les Sakomak de la Nation des Peskotomuhkati le long de la rivière Skutik (la Nation) se sont réunis pour annoncer l'acquisition, par la Nation, de terres situées au Camp Chiputneticook (aussi appelé le Gîte) et d'une collection d'artéfacts d'importance culturelle pour les Peskotomuhkati.

Le Camp Chiputneticook, une propriété de 2 500 acres située le long de la rivière Skutik (Ste-Croix) au Nouveau?Brunswick, revêt une importance culturelle pour la Nation. Le gouvernement du Canada a fourni les fonds pour l'acquisition. La Nation a acquis le terrain et les bâtiments auprès de la famille Orser, qui y a résidé durant l'été pendant plus d'un siècle.

Le Ministère soutient également le Musée canadien de l'histoire et la Nation dans l'acquisition d'une collection unique d'artéfacts culturels et historiques d'importance pour les Peskotomuhkati. Le Musée partagera avec la Nation la responsabilité concernant l'entretien et l'exposition de la collection, de même que la recherche s'y rattachant. C'est la première fois que le Musée conclut une entente de cette nature.

Citations

« Nous transmettons aujourd'hui nos félicitations au Chef Hugh et à sa collectivité pour cette autre étape franchie sur le chemin de la réconciliation. C'est un honneur de se joindre à la collectivité afin de célébrer la conservation de l'histoire et de la culture des Peskotomuhkati, ce qui favorisera la fierté et un fort sentiment d'identité culturelle pour les générations futures.»

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« Le Camp Chiputneticook et les artéfacts Wabanaki sont significatifs pour la Nation Peskotomuhkati (Passamaquoddy) et constituent une part importante de l'histoire de cette région. L'annonce d'aujourd'hui est un pas important vers la préservation de l'héritage de la Nation Peskotomuhkati pour les générations futures. »

Karen Ludwig

Députée au Parlement pour Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest

« Dans l'esprit de la réconciliation et fort de ses nombreuses années de collaboration avec les collectivités autochtones, le Musée canadien de l'histoire est fier de travailler en partenariat avec les Peskotomuhkati à la sauvegarde de l'importante collection d'artéfacts. Le rôle du Musée est d'accroître la compréhension des gens et des objets qui sont le reflet et ont façonné l'identité et l'histoire du Canada. Nous sommes heureux d'être partie prenante de la conservation et du partage de l'histoire et la culture de Peskotomuhk. »

Mark O'Neil

Président-directeur général, Musée canadien de l'histoire

« Nous voyons cette transaction d'un bon oeil. Il s'agit d'une occasion pour nous et la Couronne d'établir un régime foncier qui reflète les valeurs traditionnelles de notre nation et l'intimité entre notre peuple et la terre. Nous voulons en profiter pour remercier la famille Orser, propriétaire du Gîte, qui depuis plusieurs générations maintient des liens étroits avec les Peskotomuhkati. Cette forêt de conservation de 2 500 acres nous offre, en tant qu'Autochtones, une chance unique de renouer avec notre territoire. L'esprit de la transaction est conforme à la relation fondée sur la chaîne d'alliance que notre nation entretient avec la Couronne depuis plus de 250 ans. L'acquisition du Gîte et de la collection fait partie intégrante de l'établissement du climat relatif aux négociations. »

Hugh Akagi

Sakom, Nation des Peskotomuhkati le long de la rivière Skutik

Les faits en bref

Le conseil de la Nation des Peskotomuhkati le long de la rivière Skutik se trouve à Qonaskamkuk ( St. Andrews , au Nouveau?Brunswick).

, au Nouveau?Brunswick). La Nation a conclu plusieurs traités avec la Couronne, notamment les traités de paix et d'amitié de 1725 et de 1760-1761.

de 1760-1761. La Nation compte utiliser le Gîte à des fins culturelles, notamment comme centre de guérison destiné à toute personne ayant besoin d'aide pour lutter contre la toxicomanie ou surmonter des traumatismes non résolus.

En juillet 2017, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord a entamé des négociations avec les Peskotomuhkati dans le but de définir la relation découlant des traités. Les discussions ont été positives, et les partenaires ont exprimé leur optimisme quant aux progrès réalisés jusqu'à maintenant.

Liens connexes

Nation des Peskotomuhkati le long de la rivière Skutik

