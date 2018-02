Des médecins et spécialistes de la France viennent apprendre des meilleures pratiques d'une résidence pour aînés avec soins de la ville de Québec







QUÉBEC, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que Les Jardins Lebourgneuf, résidence évolutive avec soins pour aînés, recevra la visite de professionnels de la santé de la région de Bordeaux (France), ce lundi 19 février dès 13h 30. Dr. Nicolas Brugère, médecin généraliste, responsable de la santé des séniors, et adjoint au Maire de Bordeaux, ainsi que M. Sylvain Connangle, Gérontologue et Directeur EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), seront présents notamment pour effectuer la visite des unités de soins, mais surtout en apprendre davantage sur l'utilisation que font Les Jardins Lebourgneuf du S.M.A.F. afin d'offrir le meilleur encadrement qui soit aux aînés qui font leur entrée en résidence.

Le S.M.A.F. (acronyme pour Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle), est un outil développé au Québec et reconnu par le Ministère de la Santé depuis 2002, qui permet de tracer un portrait précis des facteurs qui influencent le comportement et l'autonomie des personnes.

Bien que l'utilisation du S.M.A.F. soit de plus en plus répandue, les Jardins Lebourgneuf fut parmi les premiers à l'utiliser de façon approfondie, mais surtout à l'adapter ses processus d'accompagnement et d'encadrement des aînés, dans un système de gestion complètement informatisé.

« Nous sommes honorés de recevoir une telle reconnaissance de nos pairs européens, et de pouvoir nous démarquer au niveau international par nos pratiques innovantes » a déclaré M. Jocelyn Cloutier, Directeur général des Jardins Lebourgneuf. « Nous avons voulu amener le S.M.A.F. encore plus loin en créant des procédures de gestion et d'opération qui assurent une amélioration continue de nos résidents dans leur cheminement, et ainsi maintenir un niveau d'autonomie le plus efficace et durable possible au grand bénéfice de leur qualité de vie et celle de leur famille » conclut-il.

Les visiteurs européens attendus par M. Cloutier et son équipe ont comme objectif de comprendre l'efficacité des processus mis en place par la résidence, et établir comment ils peuvent adapter leurs pratiques en fonction de l'optimisation du S.M.A.F. développé par l'expertise des Jardins Lebourgneuf.

À cette visite seront aussi présents des représentants du Centre d'expertise en soins de Sherbrooke (CESS), et de la firme de solutions informatisées Hopem qui ont tout deux participé à l'implantation du S.M.A.F. avancé des Jardins Lebourgneuf.

À propos des Jardins Lebourgneuf

Propriété des Immeubles Roussin ltée, Les Jardins Lebourgneuf est une résidence évolutive pour aînés comptant près de 300 unités. Nous avons à coeur d'offrir un accompagnement unique aux résidents selon leurs besoins spécifiques. Au-delà d'une variété de services professionnels et personnalisés, Les Jardins Lebourgneuf constituent un seul et unique un milieu de vie dynamisant, qui se veut propice à l'épanouissement, au confort et à la quiétude des résidents, ainsi qu'à la paix d'esprit de leurs proches. Nous accueillons les aînés autonomes et en légère perte d'autonomie, en perte d'autonomie physique ainsi que ceux présentant des déficits cognitifs. Notre résidence accorde également une place de choix pour les besoins de convalescence ou de répit.

