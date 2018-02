Rapport d'activités du Collège de Maisonneuve sur le projet pilote Vivre-ensemble - La ministre David accueille favorablement le rapport et annonce des investissements de 300 000 $ pour encadrer et promouvoir les meilleures pratiques de vivre-ensemble dans les établissements d'enseignement supérieur







MONTRÉAL, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David, accueille favorablement le rapport du projet pilote Vivre-ensemble du Collège de Maisonneuve, qui dresse le bilan de l'ensemble des mesures déployées en appui à la diversité ethnoculturelle de l'établissement montréalais. Elle profite d'ailleurs de cette occasion pour annoncer des investissements de 300 000 $ visant à mieux encadrer et à mieux promouvoir les meilleures pratiques d'intervention dans le but de favoriser le vivre-ensemble dans les établissements d'enseignement supérieur de la grande région de Montréal.

De ce montant, 200 000 $ seront utilisés pour favoriser le vivre-ensemble dans les établissements d'enseignement supérieur sur la base des recommandations découlant du projet pilote du Collège de Maisonneuve.

Un montant de 100 000 $ sera par ailleurs utilisé pour encourager la recherche à l'enseignement supérieur ainsi que la réalisation d'un état de la situation pour le milieu universitaire, de même qu'un suivi en continu, notamment par la documentation des bonnes pratiques.

Citations :

« Je suis très heureuse de voir que les mesures mises en place dans le cadre de ce projet pilote ont contribué à une meilleure compréhension des enjeux soulevés par le vivre-ensemble dans un établissement d'enseignement collégial et à trouver des mesures pour mieux soutenir les étudiants et le personnel. Je suis convaincue que l'élargissement de ces mesures à l'ensemble des établissements collégiaux et universitaires sera non seulement bénéfique à toutes les personnes concernées, mais aussi à l'ensemble de la société québécoise. »

Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine

« À titre de directrice générale du Collège de Maisonneuve, je remercie le Ministère de nous avoir confié le mandat de mener un projet pilote sur le vivre-ensemble. Ce projet était ambitieux et nécessitait la mobilisation rapide d'une communauté de 7 000 individus. Alors que nous rendons public le rapport qui témoigne de nos actions, constats, défis et recommandations, je tiens à souligner la générosité et l'engagement dont ont fait preuve le personnel et les étudiants du Collège de Maisonneuve. Nous terminons un exercice rigoureux, transparent et innovant. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli et espérons que les recommandations qui en découlent auront des retombées dans les établissements d'enseignement. »

Malika Habel, directrice générale du Collège de Maisonneuve

Faits saillants sur le projet pilote du Collège de Maisonneuve

Différentes activités ont été organisées dans le cadre du projet pilote. Une dizaine de projets ont ainsi vu le jour, dont la mise sur pied d'un forum pour les étudiants et d'un autre pour le personnel. Le Collège a également procédé à une tournée des départements et mis à la disposition du personnel des groupes de parole, animés par une psychologue externe. Notons aussi le recrutement de personnes-ressources, notamment des travailleurs de corridor et un psychothérapeute expert en relation interculturelle, dans le but de soutenir les étudiants qui éprouvent des difficultés de nature identitaire.



Le rapport du projet pilote présente, entre autres, une série de recommandations et de constats découlant de l'expérience vécue par le Collège. Il traite notamment des points suivants :

le climat organisationnel, notamment sur le plan des perceptions quant à la sécurité, à l'équité et aux relations interpersonnelles et intergroupes;



le caractère varié des démarches entreprises;



la création d'espaces de dialogue libres et inclusifs;



la présence d'un travailleur de corridor agissant comme intervenant de proximité;



le recours éventuel à un conseiller en relations interculturelles;



le soutien éventuel à offrir aux enseignants du collégial en matière de pédagogie inclusive.

Liens connexes :

Rapport Vivre-ensemble : https://www.cmaisonneuve.qc.ca/projet-pilote

Cégep de Maisonneuve : https://www.cmaisonneuve.qc.ca/

Source : Anne Marie Dussault Turcotte

Directrice des communications et attachée de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur et

de la Condition féminine

418 266-3255



SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 16 février 2018 à 17:19 et diffusé par :