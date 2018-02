Négociation du SPUQO - Les profs rejettent la contre-offre de l'UQO







GATINEAU, QC, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, en assemblée générale spéciale, les membres du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais-CSN (SPUQO) ont rejeté à 71 % par voie de scrutin secret la contre-offre de l'administration de l'UQO déposée le 10 février dernier.

« Nous avons rejeté cette contre-offre de l'administration parce que nous refusons de sacrifier la démocratie syndicale, l'équité de traitement entre les professeures de Saint-Jérôme et de Gatineau, l'insertion professionnelle des nouveaux professeurs, le recours à la justice face aux atteintes par l'administration de l'UQO au code du travail et le traitement salarial méprisant qui ferait de nous les professeurs les moins bien payés du réseau de l'Université du Québec. Nous considérons cette dernière offre dérisoire, irrespectueuse du travail des professeurs et de la réalité de la communauté universitaire toute entière », de déclarer Louise Briand, présidente du SPUQO.

Le 7 décembre 2017, l'administration a déposé une offre massivement rejetée par les professeurs lors de leur Assemblée générale du 19 décembre 2017. Le 6 février dernier, le SPUQO a présenté une offre de règlement qu'il jugeait tout à fait raisonnable, respectueuse des réalités de l'UQO et des professeurs, comportant d'importantes concessions. Le 10 février, l'administration de l'UQO déposait une contre-offre.

« Les membres du SPUQO ont également voté à 71 % afin de soumettre leur proposition du 6 février dernier à un arbitre du ministère du Travail. Nous attendons la réponse de l'administration à ce recours impartial et raisonnable. Si toutefois l'administration persistait dans son refus d'agir en toute bonne foi afin d'assurer un règlement satisfaisant pour les professeures et professeurs, les membres du SPUQO intensifieront leurs moyens de pression en conséquence. À cet égard, les membres du SPUQO ont adopté une résolution de grève générale si aucune entente de principe n'est convenue en date du 10 mars prochain ou si l'université n'a pas signé le formulaire prescrit par le ministère du Travail afin d'obtenir la nomination d'un arbitre de différend à la même date », de préciser madame Briand.

« Après trois ans de négociations empreintes de tergiversations, les professeures et professeurs de l'UQO restent mobilisés pour le développement de leur université et assurent les communautés desservies par l'UQO que nous sommes engagés à titre de partenaires du développement régional », de conclure la présidente du syndicat.

La convention collective des membres du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais est échue depuis le 1er mai 2015. Les négociations avec l'administration de l'UQO ont débuté le 20 novembre 2015 et se sont déroulées devant un conciliateur du ministère du Travail depuis le 21 décembre 2016.

Le SPUQO compte environ 250 membres affiliés à la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

