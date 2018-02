Fin du programme « Livres dans la rue » - Une décision irréfléchie de l'administration Plante







MONTRÉAL, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La même semaine qu'elle annonce le déploiement de la Politique de l'enfant dans cinq arrondissements supplémentaires, l'administration de la mairesse Valérie Plante décide de couper les vivres au programme « Livres dans la rue », grâce auquel les bibliothèques de Montréal pouvaient partager les livres et le plaisir de lire avec les enfants de 4 à 12 ans, particulièrement ceux provenant de milieux défavorisés.

« Nous n'en sommes pas à la première décision incohérente de la part de cette administration. Mais en pleine Semaine de la persévérance scolaire, il est particulièrement choquant de voir qu'elle s'attaque aux jeunes en prenant pour cible un programme qui, durant 35 ans, a fait découvrir la lecture à des dizaines de milliers d'enfants montréalais », a déclaré M. Lionel Perez, chef d'Ensemble Montréal.

C'est la publication ce matin d'une lettre ouverte de la part d'une organisatrice du programme depuis sa naissance, Mme Christiane Charette, qui a alerté les élus de l'Opposition officielle sur la disparition imminente de « Livres dans la rue ». Dans sa lettre, Mme Charette fait part de statistiques impressionnantes du programme au cours des 35 dernières années :

plus de 325 000 présences d'enfants aux diverses activités;

plus de 1 million de lectures;

plus de 27 000 heures d'animation;

plus de 200 sites visités, dont 70 écoles depuis 2005.

« C'est une perte énorme pour Montréal. En plus de contribuer à éveiller la curiosité intellectuelle des jeunes, "Livres dans la rue" permettait aux enfants qui n'avaient pas ou peu accès à des livres de les mettre en contact avec la culture et la langue française. On a longtemps vanté le rôle des bibliothèques municipales pour promouvoir l'inclusion et l'intégration des diverses communautés. L'annonce d'aujourd'hui marque un sérieux recul pour l'apprentissage de nos enfants et un manque de vision de la part de la mairesse Plante », a ajouté Mme Chantal Rossi, porte-parole d'Ensemble Montréal en matière de culture.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 16 février 2018 à 16:05 et diffusé par :