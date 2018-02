Les actionnaires d'Ergorecherche Ltée approuvent l'opération de fermeture de capital







LAVAL, QC, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Ergorecherche Ltée (la « Société ») (TSXV: ERG), une société québécoise à l'avant-garde des technologies qui conçoit et produit des orthèses « intelligentes », de l'équipement médical et des logiciels pour le marché orthopédique, est heureuse d'annoncer que ses actionnaires ont approuvé la fusion annoncée précédemment (la « fusion ») en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions entre la Société et une filiale en propriété exclusive de 9332073 Canada inc. (l'« acquéreur »). Ce dernier fera ainsi l'acquisition, par voie de fusion, de la totalité des actions en circulation de la Société pour une contrepartie au comptant de 0,30 $ par action.

La prorogation (au sens défini ci-après) a été approuvée par 87,8 % des voix exprimées par les actionnaires. La fusion a été approuvée par 87,4 % des voix exprimées par les actionnaires et par 81,6 % des voix exprimées par les actionnaires autres que les actionnaires intéressés lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société plus tôt dans la journée. Sous réserve de l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX et des autres conditions usuelles de clôture, les opérations envisagées devraient se conclure le ou vers le 23 février 2018. Comme condition à la réalisation de la fusion, la Société régie par la Business Corporations Act (Alberta) est maintenant régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « prorogation »).

À propos d'Ergorecherche Ltée

La Société est une société canadienne qui conçoit et effectue la mise au point de systèmes à la fine pointe de la technologie, destinés au marché orthopédique. La Société, qui détient un portefeuille de brevets dans le domaine de l'orthopédie et de la bionique humaine, est un chef de file dans la fabrication d'orthèses de spécialité sur mesure. Notre bannière « Équilibre orthèses et biomécanique » a pour mission de faire bouger le monde. « ÉQUILIBRE », propulsée par les technologies-propriétaires et la compétence de ses professionnels, offre une gamme de produits, de soins et de services dans le but de soulager la douleur, de réhabiliter la fonction motrice et d'optimiser la performance.

On trouvera d'autres renseignements au sujet de la Société sur son site Web à l'adresse www.ergoresearch.com ainsi que sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de 9332073 Canada inc.

9332073 Canada inc. est une société contrôlée par Sylvain Boucher et Danielle Boucher avec le concours de Partenaires Walter Capital (« Walter Capital »). Walter Capital est une société privée de placements qui fait partie de la Société Financière Walter et du Groupe Walter. Elle investit des capitaux et du savoir-faire dans des PME déjà bien établies pour accélérer leur croissance. Le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l'expertise de ses associés directeurs en tant que dirigeants d'entreprises permettent à Walter Capital d'offrir aux entreprises une valeur ajoutée qui va au-delà de l'investissement. Établie à Montréal, Walter Capital bénéficie d'un solide réseau international.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens attribué à ce terme dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective peut souvent (mais pas toujours) être décelée par l'emploi d'expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l'intention de », « estime », « perspectives », « cible », « but », « projette », « croit » ou « continue » et d'autres expressions semblables ou toutes les formes négatives de ces expressions, y compris les renvois à des hypothèses, notamment les énoncés concernant la date prévue de la réalisation de l'opération proposée. L'information prospective est soumise à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, l'incapacité des parties d'obtenir l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX ou de satisfaire autrement ou en temps opportun aux conditions de réalisation de l'opération si tant est que celle-ci se réalise. Par conséquent, toute l'information prospective que contiennent les présentes est donnée sous réserve des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels nous nous attendons se réaliseront ou que, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'information prospective qui figure aux présentes est fournie en date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite d'événements futurs, de nouveaux renseignements ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

La présente annonce n'est fournie qu'à titre informatif et ne constitue ni une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente des actions ordinaires de la Société. À moins d'indications contraires, tous les montants figurant aux présentes sont en dollars canadiens.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Ergoresearch Ltd

Communiqué envoyé le 16 février 2018 à 16:18 et diffusé par :