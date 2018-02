Exploration Midland annonce l'octroi d'options







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 fév. 2018) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD), annonce qu'elle a octroyé des options à ses employés, administrateurs, dirigeants et consultants, leur permettant d'acquérir un total de 570 000 actions ordinaires au prix de 0,89 $ l'action, pour une période de 10 ans. Ces options ont été octroyées aux termes du régime d'options d'achat d'actions de Midland.

À propos d'Exploration Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM INC., Mines Agnico Eagle ltée, IAMGOLD Corporation, Mines Osisko inc., Altius Minerals Corporation, Teck Resources Limited, Les métaux NioBay inc. et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

