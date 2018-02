Sentry Investissements annonce une proposition visant à introduire des frais d'administration à taux fixe et un changement d'objectif de placement, ainsi qu'une modification du niveau de risque







TORONTO, le 16 févr. 2018 /CNW/ - Sentry Investissements («Sentry») annonce aujourd'hui qu'elle propose un changement dans la façon dont les frais d'exploitation sont imputés à ses fonds, en payant certains frais d'exploitation et en demandant en retour des frais d'administration à taux fixe sur les séries A, T, B, BT, F, FT, O et X (les «séries participantes») de certains fonds, procurant ainsi aux investisseurs une prévisibilité et une transparence accrues à l'égard des coûts d'investissement.

À l'heure actuelle, chaque fonds assume la totalité de ses frais d'exploitation. Si la proposition est approuvée par les porteurs de titres, Sentry commencera à payer, au plus tard le 31 décembre 2018, certains frais d'exploitation de chaque fonds en contrepartie des frais d'administration à taux fixe payés par le fonds pour chaque série participante. En vertu de cet accord, le ratio des frais de gestion (RFG) prévu de chaque série participante de chaque fonds, calculé selon les frais d'administration à taux fixe proposés, sera égal ou inférieur à son dernier RFG publié.

«Dans le cadre des pratiques actuelles, les investisseurs ne connaissent pas les frais d'exploitation d'un fonds avant la publication de ses états financiers, a déclaré le président et chef de la direction de Sentry Investissements Philip Yuzpe. L'instauration des frais d'administration à taux fixe permettra aux investisseurs de Sentry de savoir avec certitude ce qu'ils vont payer pour investir dans nos fonds et de se prémunir contre les hausses de coûts, étant donné que les frais de gestion et d'administration ne peuvent pas être augmentés sans leur approbation préalable.»

La proposition portant sur les frais d'administration à taux fixe requiert l'approbation préalable des investisseurs des séries participantes des fonds, à l'exception du Fonds du marché monétaire Sentry et de la Catégorie du marché monétaire Sentry, et des assemblées extraordinaires ont été prévues à titre provisoire pour le 3 mai 2018. Si la proposition est approuvée, le changement prendra effet au plus tard le 31 décembre 2018.

Aucuns frais d'administration à taux fixe ne seront proposés pour les séries I, S ou Z, car des accords séparés sur les frais sont établis entre Sentry et chaque porteur de titres de ces séries. Pour le Fonds du marché monétaire Sentry et la Catégorie du marché monétaire Sentry, les frais d'administration à taux fixe sont nuls. Pour voir la liste des frais d'administration proposés, veuillez consulter le site Web de Sentry.

Sentry pense que les frais d'administration à taux fixe offrent des avantages importants aux investisseurs, notamment :

des RFG prévus égaux ou inférieurs aux niveaux actuels;

une certitude et une transparence accrues à l'égard des coûts d'investissement;

une protection contre les hausses de RFG, car les deux éléments clés du RFG (les frais de gestion et les frais d'administration) ne peuvent pas être augmentés sans l'approbation préalable des porteurs de titres; et

le transfert de certains risques de changements futurs de frais d'exploitation à Sentry, qui devra absorber les coûts additionnels si les frais d'exploitation futurs dépassent les frais d'administration à taux fixe.

Sentry a confié la proposition visant à introduire des frais d'administration à taux fixe au Comité d'examen indépendant («CEI») des fonds. Le CEI a examiné la proposition et a déterminé qu'elle produirait un résultat juste et raisonnable pour les fonds.

De plus, à l'assemblée extraordinaire des porteurs de titres de la Catégorie de ressources canadiennes Sentry, Sentry cherchera à obtenir l'approbation des porteurs de titres en vue de modifier l'objectif de placement du fonds le ou vers le 3 mai 2018 pour lui permettre d'investir dans des sociétés des secteurs de l'énergie et des ressources naturelles de partout dans le monde. Le ou vers le 3 mai 2018, le fonds sera renommé Catégorie d'occasions de ressources Sentry.

Sentry a aussi annoncé que le niveau de risque des fonds suivants changera de la manière indiquée ci-dessous :

Fonds Niveau de risque actuel Nouveau niveau de risque Portefeuille de revenu prudent Sentry Faible à moyen Faible Fonds d'énergie Sentry Moyen à élevé Élevé Fiducie privée d'énergie Sentry Moyen à élevé Élevé

Ces changements découlent de l'application d'une nouvelle méthodologie sur la classification des risques qui a été introduite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement et ne résultent pas de changements apportés aux objectifs, aux stratégies et à la gestion des fonds. Les changements de niveaux de risque prendront effet immédiatement.

Au début d'avril, les porteurs de titres des fonds recevront des documents relatifs à l'assemblée et détaillant la proposition portant sur les frais d'administration à taux fixe et le changement d'objectif de placement. Plus d'information sur ces changements, y compris sur les niveaux de risque, sera disponible dans la modification apportée aux prospectus simplifiés des fonds qui sera déposée dans le cadre de ces changements. Ce document sera disponible sur www.sedar.com et www.sentry.ca/fr.

SENTRY INVESTISSEMENTS INC.

Établie en 1997, Sentry Investissements propose une vaste gamme de produits de placement, dont des fonds communs de placement, des solutions gérées et des comptes à gestion distincte de titres canadiens et étrangers, par l'entremise de conseillers en placements au pays. Sentry est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion et les actifs conseillés s'élevaient à 185,9 milliards $ au 31 janvier 2018.

Sentry Investissements inc.

Commerce Court West

199, rue Bay, bureau 2700

C. P. 108

Toronto (ON) M5L 1E2

SOURCE Sentry Investments Corp.

Communiqué envoyé le 16 février 2018 à 15:57 et diffusé par :