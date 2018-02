Déclaration de la ministre Joly à l'occasion du Nouvel An lunaire







OTTAWA, le 16 févr. 2018 /CNW/ - Cette semaine, de nombreux Canadiens célèbreront le Nouvel An lunaire et salueront le début de l'Année du Chien.

Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An chinois, aussi appelé Festival du printemps ou Fête du Têt, au Vietnam, et Seollal, en Corée, compte parmi les plus importantes fêtes pour ceux et celles qui l'observent, au pays comme à l'étranger.

Alors que parents et amis se rassemblent pour célébrer le début d'une année qu'ils souhaitent prospère, prenons un moment pour souligner la précieuse contribution des communautés chinoises, coréennes et vietnamiennes, ainsi que celle de nombreuses autres communautés de l'Asie orientale, à tous les aspects de la vie au Canada. Notre pays est fort non pas en dépit de nos différences, mais bien grâce à elles.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux et celles qui célèbrent le Nouvel An lunaire. Je vous souhaite une bonne et heureuse année!

????! Chúc m?ng n?m m?i. ?? ? ?? ????

