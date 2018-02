Le gouvernement à l'écoute des Québécoises et Québécois d'expression anglaise







MONTRÉAL, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques et ministre responsable Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Mme Kathleen Weil, a tenu aujourd'hui un atelier d'échange qui conclut plusieurs semaines de consultations. Une quarantaine d'intervenants provenant de partout à travers le Québec étaient présents afin de partager leurs expériences et leurs expertises.

Au cours des derniers mois, la ministre était sur le terrain à discuter et à échanger, souvent par l'entremise de tables rondes, avec des organismes, institutions et leaders de la communauté dans le but de partager leurs préoccupations, mais aussi les meilleures pratiques. Au cours des deux dernières semaines, la ministre accompagnée du sous-ministre associé au Secrétariat aux Relations avec les Québécois d'expression anglaise, William Floch, ont procédé à plus de 16 heures de consultations en ligne avec plus de 65 groupes communautaires et leaders de la communauté de partout à travers le Québec.

Plusieurs thèmes ont émergé de ces consultations, notamment la rétention des jeunes en région et à Montréal, l'accessibilité aux programmes gouvernementaux d'employabilité, de même qu'aux services de santé et de services sociaux et aux cours de français langue seconde et, finalement, aux programmes adaptés aux personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. Avec les suggestions et commentaires récoltés aujourd'hui, le gouvernement déposera dans les prochains mois un plan d'action qui contiendra des mesures concrètes répondant aux préoccupations soulevées par la communauté d'expression anglaise.

Citations :

« Pour bâtir le nouveau Québec, nous avons besoin de tous les talents québécois incluant ceux de la communauté d'expression anglaise. Nous reconnaissons collectivement la riche contribution de celle-ci à notre passé et nous désirons désormais nous concentrer sur comment elle peut continuer de jouer un rôle actif. La ministre, de même que la communauté, peuvent s'assurer de mon support dans cet exercice. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec, ministre responsable des dossiers jeunesse et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le gouvernement dialogue activement avec les institutions, organismes communautaires et citoyens afin de dresser un portail précis des défis de la communauté d'expression anglaise de partout au Québec. J'aimerais remercier et saluer la participation et l'expertise des participants. Ces consultations feront en sorte que nous serons en mesure de passer de l'écoute à l'action. »

Kathleen Weil, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

« J'ai dédié la majorité de ma vie professionnelle à la protection et à la promotion de la communauté d'expression anglaise dans un Québec en évolution. Je suis très fier que ma collègue Kathleen Weil mette en place les outils confiés par le premier ministre qui permettront de répondre de manière efficace aux besoins et aux aspirations de la communauté. Cet événement est un excellent exemple de cet important effort. »

David Birnbaum, député de D'Arcy-McGee et président du caucus libéral de Montréal

Faits saillants :

Rappelons que le Secrétariat a la responsabilité d'assurer la prise en compte des préoccupations des Québécoises et Québécois d'expression anglaise dans les orientations et les décisions gouvernementales, et ce, en concertation avec les ministères et organismes concernés.

Le Secrétariat travaille en étroite collaboration avec les ministères et organismes offrant des services directs à la population ainsi qu'avec les organismes représentant les communautés d'expression anglaise.

En sus des responsabilités des ministères et organismes envers les Québécoises et Québécois d'expression anglaise, le Secrétariat a pour mandat :

d'assurer la liaison avec les groupes sectoriels, régionaux et provinciaux qui représentent les Québécoises et Québécois d'expression anglaise;

de s'assurer de la prise en compte des préoccupations des Québécoises et Québécois d'expression anglaise dans les orientations et les décisions gouvernementales ainsi qu'en matière d'accès aux programmes gouvernementaux et de leur application, et ce, en concertation avec les ministères et organismes concernés;

de faciliter l'accès aux statistiques pertinentes pour, notamment, documenter les enjeux auxquels les Québécoises et Québécois d'expression anglaise sont confrontés;

d'interagir avec le gouvernement fédéral sur les enjeux, les ententes, les programmes ou les politiques pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur les Québécoises et Québécois d'expression anglaise, et ce, en collaboration avec le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et avec les ministères et organismes;

de conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes en matière de relations avec les Québécoises et Québécois d'expression anglaise ainsi que sur la prestation de services et sur les enjeux, les ententes, les programmes et les politiques pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur cette communauté.

Liens connexes :

Secrétariat aux Relations avec les Québécois d'expression anglaise, www.mce.gouv.qc.ca/secretariats/srqea

Source : Laurence Tôth

Attachée de presse

Ministre responsable de l'Accès à l'information

et de la Réforme des institutions démographiques

et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

418 473-8154





Joçanne Prévost

Attachée de presse

Cabinet du premier ministre

418 643-5321

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des Institutions démocratiques

Communiqué envoyé le 16 février 2018 à 15:08 et diffusé par :