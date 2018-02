Rencontre du Conseil d'administration et du Caucus des grandes villes de l'UMQ - Les villes réclament une réponse sur les revenus du cannabis







LÉVIS, QC, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le maire de Lévis, deuxième vice-président et trésorier de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), monsieur Gilles Lehouillier, a accueilli aujourd'hui ses collègues du conseil d'administration et du Caucus des grandes villes. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour de ces deux réunions, entre autres, le partage des revenus du cannabis, l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), le plan d'investissement en infrastructures et la conservation des milieux humides et hydriques.

« Le temps presse et le gouvernement du Québec doit confirmer le partage des revenus du cannabis avec les municipalités. Pour nous, le tiers de ceux-ci est un minimum. Les municipalités prendront leurs responsabilités dans ce dossier, néanmoins elles doivent connaitre rapidement les sommes dont elles pourront disposer », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

Le président du Caucus des grandes villes et maire de Gatineau, monsieur Maxime Pednaud-Jobin, a ajouté : « Les grandes villes demandent que le tiers des revenus fiscaux perçus au Québec revienne aux municipalités, ce qui leur permettrait d'assumer les nouvelles dépenses liées à la mise en oeuvre de la légalisation du cannabis. Pour nous, le modèle de la taxe sur l'essence est à privilégier, car il est le plus efficace. Ce modèle respecte l'autonomie des villes et évite la bureaucratie. »

Milieux humides et hydriques

Les membres du conseil d'administration ont fermement dénoncé l'impact causé par l'application de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. La formule de compensation compromet le développement durable dans toutes les régions du Québec. Cette loi ne favorise pas les meilleures pratiques en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. L'UMQ réclame plusieurs modifications dans les plus brefs délais, dont une nouvelle formule de compensation.

Nouveaux administrateurs au sein du conseil

Le président Cusson a salué l'arrivée de 11 nouveaux collègues au sein du conseil : Messieurs André Bellavance, maire de Victoriaville, Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Daniel Côté, maire de Gaspé, Martin Damphousse, maire de Varennes, Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, Michel Gibson, maire de Kirkland, Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières, Steve Lussier, maire de Sherbrooke, Beny Masella, maire de Montréal-Ouest, Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre, et Christian Ouellette, maire de Delson.

Plusieurs nouveaux et nouvelles venues au Caucus des grandes villes

Le président du Caucus des grandes villes a accueilli les nouvelles mairesses de Longueuil, madame Sylvie Parent, de Saguenay, madame Josée Néron, les nouveaux maires de Terrebonne, monsieur Marc-André Plante, et de Sherbrooke, monsieur Steve Lussier. Ce fut également l'occasion pour le maire de Trois-Rivières, monsieur Yves Lévesque, de faire son retour tant au sein du Conseil d'administration et du Caucus des grandes villes.

Plateforme municipale

Le président de l'UMQ a poursuivi sa consultation sur la plateforme municipale en vue de l'élection provinciale 2018. Trois enjeux ont été mis sur la table avec les membres du Caucus des grandes villes : fiscalité, transport et mobilité et développement local et régional. La plateforme sera lancée dans le cadre des assises de l'UMQ le 17 mai prochain à Gatineau et sera le coeur du Sommet municipal du 14 septembre 2018, à Québec.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

