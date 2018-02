Les résidents et les entreprises de Churchill bénéficieront d'une réduction des prix de l'essence







Une aide financière fédérale de plus de 132?000 $ contribuera à la prise de mesures à l'égard de la hausse de prix attribuable à la perturbation du service ferroviaire

CHURCHILL, MB, le 16 févr. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de démontrer son engagement envers les résidents de Churchill en contribuant à réduire le coût de l'essence dans les collectivités du Nord du Manitoba touchées par la perturbation du service ferroviaire en mai 2017.

L'aide financière fédérale de 132?870 $ a été annoncée aujourd'hui par l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Cet investissement, versé par l'entremise du Fonds de développement économique de Churchill et de la région (FDECR), permettra à Exchange Petroleum de réduire les prix de l'essence à ce qu'ils étaient avant la perturbation. L'aide financière contribuera à la prise de mesures à l'égard de la hausse du coût d'expédition, d'entreposage et de distribution de l'essence à la collectivité, où les prix de l'essence ont eu une incidence considérable sur les entreprises et les résidents de Churchill.

Le FDECR de 7,3 millions de dollars est administré par Community Futures Manitoba au nom de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. Le comité de gestion communautaire approuve les demandes présentées au titre du FDECR qui encouragent le développement économique durable et la diversification de l'économie locale, facilitent le rajustement économique et donnent lieu à une collaboration et à des partenariats qui débouchent sur des possibilités commerciales à Churchill et dans les collectivités environnantes.

«?Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer le mieux-être économique et social des résidents de Churchill. Cette aide financière apportera un appui fort nécessaire aux résidents et aux entreprises de Churchill durant cette période difficile.?»

- L'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles

«?Exchange Petroleum est reconnaissant de ce soutien du gouvernement et du FDECR. Nous sommes heureux d'affirmer que cela signifie que nous sommes en mesure de vendre de l'essence aux clients de Churchill au prix qu'ils payaient avant la perturbation du service ferroviaire. Nous sommes des intervenants dans la collectivité; par conséquent, nous avons pu utiliser une partie de nos stocks existants de carburéacteur pour faire en sorte que la collectivité soit approvisionnée en essence. Maintenant, grâce à cette aide financière, le prix ne sera pas affecté négativement.?»

- Gary Bell, Exchange Petroleum, président-directeur général, Calm Air International LP

«?Quand Churchill s'est retrouvée devant la perspective de manquer d'essence en plein hiver, Exchange Petroleum s'est manifestée et a acheté de l'essence pour aider la collectivité durant cette période où elle en avait besoin. Le FDECR est fier de s'associer avec Exchange Petroleum pour que les résidents et les entreprises de Churchill aient accès à son essence au même prix qu'il était avant la fermeture de la ligne ferroviaire. Ce projet constitue un excellent exemple de la façon dont la collaboration et les partenariats peuvent atténuer les grandes difficultés économiques de Churchill, y restaurer la qualité de vie et maintenir ses entrepreneurs en affaires. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre la collaboration avec les gens de Churchill à mesure qu'ils gèrent cette crise.?»

- Jason Denbow, directeur administratif, Community Futures Manitoba

