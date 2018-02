Sunwing lance le solde S.O.S. soleil permettant aux Canadiens d'échapper à l'hiver en leur offrant une sortie de secours ensoleillée







MONTRÉAL, 16 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- En février, on a souvent vraiment besoin de s'évader, puis s'éloigner le plus possible de la neige et des températures frileuses. Sunwing fera donc des heureux en offrant aux Canadiens une pause ensoleillée bien méritée, grâce à son solde S.O.S. soleil. Les vacanciers qui sont royalement tannés de l'hiver pourront réserver avant le 23 février pour profiter cette saison de prix imbattables, avec des rabais allant jusqu'à 1 000 $ par couple sur des forfaits vacances dans certains des hôtels les mieux côtés des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale. Puisque les places sont limitées, ces aubaines de vont pas durer. Alors, ceux et celles qui veulent lancer un S.O.S. et s'envoler au soleil devront se dépêcher.



Parmi les hôtels compris dans le solde, il y a le Grand Sunset Princess All Suites Resort and Spa, situé sur la Riviera Maya, au Mexique. Cet hôtel familial au bord de la mer offre des chambres spacieuses en mesure d'héberger jusqu'à cinq personnes, ainsi qu'un miniclub débordant d'activités, puis 12 piscines rafraîchissantes dans lesquelles jouer et nager. La propriété abrite aussi un centre de bien-être luxueux offrant aux parents la possibilité de passer quelques heures en couple, sans les enfants, en se laissant dorloter au spa.

Aussi inclus dans la promotion, le Riu Bambu, un hôtel populaire au bord de la mer, en République dominicaine, offre une panoplie de commodités. Les familles en particulier seront comblées par ce havre leur donnant l'accès illimité au parc aquatique Splash Water World, une oasis dotée de toboggans aquatiques géniaux et de super parcs à jets d'eau. Les jeunes enfants adoreront aussi les activités supervisées que l'on propose tous les jours au miniclub RIULand, alors que les ados pourront relaxer au RIU4YOU, une aire qui leur est dédiée. Les vacanciers auront aussi l'occasion d'assister à un divertissement animé au bord de la piscine, ou encore, participer à des sports nautiques, incluant la planche à voile et le kayak, en plus d'une variété de restaurants proposant des mets italiens, mexicains et autres.

Les voyageurs peuvent aussi rehausser leur expérience en profitant d'économies généreuses qu'offre le luxueux Royalton Negril Resort and Spa en Jamaïque. Cet hôtel au bord de la mer offre aux clients des hébergements et commodités 5 étoiles, des piscines scintillantes dans lesquelles se rafraîchir, huit bars où siroter leur cocktail tropical favori, ainsi que des repas sans réservation dans un des huit restaurants de spécialités. Les plus jeunes voyageurs, quant à eux, adoreront les jeux et les activités supervisés dans les clubs qui leur sont destinés.

Pour réserver vos prochaines vacances, veuillez visiter Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le no1 dans le sud et le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 35 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux* gratuit, du thé et du café, ainsi qu'un service de boissons non alcoolisées, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

