Avis aux médias - La ministre Gould soulignera les mesures prises par le gouvernement du Canada afin d'aider plus de parents à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants

BURLINGTON, ON, le 16 févr. 2018 /CNW/ - La ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington, l'honorable Karina Gould, visitera The Centre for Skills Development & Training afin de souligner comment le gouvernement du Canada aide un plus grand nombre de parents à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mardi 20 février 2018



HEURE : 11 h



ENDROIT : The Centre for Skills Development & Training

3350 South Service Road

Burlington (Ontario)

