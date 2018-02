Investissements dans le projet de stabilisation contre les glissements de terrain à Peace River pour créer une collectivité plus sécuritaire et plus résiliente







PEACE RIVER, AB, le 16 févr. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta effectuent des investissements pour assurer une protection contre les catastrophes naturelles, tout en protégeant le bien-être social et économique des collectivités de l'Alberta.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Brian Mason, ministre des Transports de l'Alberta, et Tom Tarpey, maire de Peace River, ont annoncé aujourd'hui un financement conjoint de près de 6,7 millions de dollars pour l'amélioration de l'intégrité structurelle de la pente sous la 99e rue.

En juin 2016, un important glissement de terrain a causé des dégâts considérables aux canalisations des services publics, aux routes et aux bâtiments dans les environs de la pente de la 99e rue. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de construire un mur ancré en bas et en haut de la pente afin d'en assurer la stabilité et de prévenir les glissements de terrain. Les canalisations d'eau et d'égout touchées par le glissement de terrain de 2016 seront également réinstallées sous la 99e rue, et la circulation de l'eau sera redirigée pour veiller à ce que les résidents aient accès à des services fiables d'approvisionnement en eau et d'égouts.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à créer des collectivités plus sécuritaires et plus résilientes, ce qui est essentiel dans la promotion du développement économique et de la croissance de la classe moyenne. Cet investissement dans les infrastructures d'atténuation des catastrophes à Peace River contribuera à s'assurer que la collectivité peut fonctionner et prospérer en toutes circonstances. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à cet investissement conjoint, on offrira une importante protection contre les glissements de terrain dans ce secteur de Peace River où se trouvent des infrastructures essentielles. De plus, d'un point de vue économique, il était important de réaliser ces travaux le plus tôt possible. En consolidant ces infrastructures maintenant, on évitera d'éventuelles augmentations de coûts à long terme. Ces travaux contribueront à garantir la sécurité de la ville et de ses infrastructures, en plus d'assurer la tranquillité d'esprit des résidents. »

Brian Mason, ministre des Transports de l'Alberta

« Après le glissement de terrain de 2016, les canalisations des services publics, les routes et les bâtiments des environs de la pente de la 99e rue étaient exposés à des risques considérables. Nous tenons à remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leur appui dans le cadre de ces travaux qui permettront d'atténuer les risques de glissements de terrain additionnels dans ce secteur. Ces contributions de nos partenaires des autres ordres de gouvernement permettront également de garantir que l'atténuation de ces risques n'entraînera pas un fardeau financier trop lourd pour la Ville de Peace River. »

Tom Tarpey, maire de Peace River

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de l' Alberta allouent chacun une contribution maximale de 1 918 862 $ pour ce projet dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La Ville de Peace River apportera les 2 856 220 $ restants.

et de l' allouent chacun une contribution maximale de 1 918 862 $ pour ce projet dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La apportera les 2 856 220 $ restants. Les travaux du projet dans son ensemble commenceront en février et devraient être terminés d'ici l'automne 2018.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

