Le gouvernement du Canada assure l'accessibilité et des chances égales pour les personnes handicapées

GATINEAU, QC, le 16 févr. 2018 /CNW/ - Les Canadiens handicapés rencontrent chaque jour des obstacles qui les empêchent de participer pleinement à tous les aspects de la société. Notre gouvernement prend des mesures pour faire tomber ces obstacles.

Aujourd'hui, la ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé l'approbation de quelque 600 projets financés par le Fonds pour l'accessibilité, totalisant 15,5 millions de dollars. Dans le cadre de programmes comme le Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement prend les mesures voulues pour bâtir un Canada plus inclusif, accessible et solide.

Le Fonds pour l'accessibilité appuie des projets communautaires partout au Canada qui visent à rendre les établissements publics et les milieux de travail plus accessibles.

Sous le volet portant sur l'accessibilité en milieu de travail, 64 projets ont été approuvés et recevront un financement pour améliorer l'accessibilité et la sécurité de milieux de travail d'un bout à l'autre du Canada grâce à des investissements dans des projets d'immobilisation.

Au total, 529 projets ont été approuvés dans le cadre du volet portant sur l'accessibilité dans les collectivités. Le financement octroyé servira à améliorer l'accessibilité et la sécurité par la rénovation, la modernisation ou la construction d'établissements communautaires pour que les personnes handicapées puissent accéder aux programmes et services qui y sont offerts.

Grâce au nouveau volet pour l'innovation chez les jeunes du Fonds pour l'accessibilité, neuf projets menés par des jeunes ont été acceptés, ce qui aidera à accroître l'accessibilité dans les établissements communautaires et les milieux de travail partout au Canada. Chaque projet recevra jusqu'à 10 000 dollars et donnera l'occasion à de jeunes leaders de travailler avec des organismes de leur choix et de faire tomber les barrières à l'accessibilité dans leur collectivité.

« Lorsque tout le monde est inclus, le Canada donne sa pleine mesure et la société dans son ensemble se porte mieux. Et c'est ce que permettent d'accomplir des projets comme ceux approuvés dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité. Je suis heureuse de voir l'enthousiasme à l'égard de ce fonds grandir année après année. Grâce aux projets annoncés aujourd'hui, les Canadiens handicapés peuvent participer pleinement à la vie de leur collectivité et de leur milieu de travail. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées

Depuis la création du Fonds pour l'accessibilité en 2007, le gouvernement du Canada a financé plus de 3 000 projets, aidant ainsi des milliers de Canadiens à accéder aux programmes, aux services et aux milieux de travail de leur collectivité.

Le budget de base annuel du Fonds destiné aux subventions et contributions est de 13,65 millions de dollars.

Dans le budget de 2016, le gouvernement a affecté 4 millions de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2016-2017, au volet portant sur l'accessibilité dans les collectivités du Fonds afin d'aider à couvrir les coûts en capital des travaux de construction et de rénovation visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité des installations pour les Canadiens handicapés. Grâce à cette somme, le budget de subventions et contributions du Fonds a augmenté pour s'élever à 15,65 millions de dollars en 2016- 2017 et 2017-2018.

2017-2018. À compter de 2018-2019, le budget de subventions et de contributions du Fonds s'élèvera à 20,65 millions de dollars, puisque dans le budget de 2017, 77 millions de dollars (70 millions pour les subventions et contributions et 7 millions pour le financement des opérations) lui ont été affectés sur dix ans, pour appuyer davantage de projets de petite et moyenne envergure, notamment des propositions présentées par des jeunes, visant à améliorer l'accessibilité des collectivités et milieux de travail canadiens.

Financement : Accessibilité en milieu de travail et dans les collectivités

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à financer des projets communautaires partout au Canada dont l'objectif est d'améliorer l'accessibilité des installations publiques et des lieux de travail.

Le programme comporte deux volets : un volet portant sur l'accessibilité en milieu de travail et un volet portant sur l'accessibilité dans les collectivités.

Le volet portant sur l'accessibilité en milieu de travail finance des projets qui améliorent l'accessibilité et la sécurité des milieux de travail partout au Canada grâce à des investissements dans des projets d'immobilisation, c'est-à-dire des projets de construction, de rénovation ou de réaménagement de milieux de travail où peuvent être créées ou maintenues des possibilités d'emploi pour les personnes handicapées. Cela comprend notamment la mise en place de technologies de l'information et des communications destinées à un usage communautaire qui éliminent les obstacles systémiques à l'accessibilité.

Le volet du Fonds pour l'accessibilité portant sur l'accessibilité dans les collectivités offre du financement aux demandeurs admissibles pour des projets d'immobilisation visant à améliorer l'accessibilité dans les installations publiques pour ainsi améliorer l'accès aux programmes et aux services offerts aux personnes handicapées. Les projets doivent viser directement l'élimination des obstacles à l'accessibilité et l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes handicapées dans les collectivités canadiennes.

Tous les projets doivent satisfaire à des critères d'admissibilité précis.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Fonds pour l'accessibilité, veuillez consulter le site canada.ca/fonds-accessibilite.

