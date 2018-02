TransCanada annonce un programme d'expansion de 2,4 milliards de dollars afin d'accroître l'accès au marché pour l'approvisionnement du BSOC







CALGARY, Alberta, 16 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Communiqué de presse ? TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui sa décision de poursuivre un programme d'expansion d'une valeur de 2,4 milliards de dollars sur son réseau NGTL, afin de relier l'approvisionnement supplémentaire et d'augmenter la capacité d'exportation des bassins d'un milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour (Gpi3/j) au niveau du raccordement au réseau principal canadien.



NGTL a récemment achevé une période d'appel pour la capacité actuelle et d'exportation au point de livraison des exportations Empress/McNeill qui n'était plus en mesure de répondre à la demande. Les transporteurs ont signé des ententes exécutoires pour un accroissement de la capacité de 1,0 Gpi3/j de service garanti qui débutera en novembre 2020 et avril 2021. La moyenne des durées contractuelles attribuées pour l'accroissement de la capacité est de 28,6 ans.

« La période d'appel s'est révélée concluante et a confirmé le fort soutien de l'industrie pour accroître considérablement la capacité pipelinière à partir du bassin et améliorer la connectivité du marché pour la production canadienne de gaz naturel », a déclaré Russ Girling, président et chef de la direction de TransCanada. « Nous continuons de travailler assidûment avec l'industrie pour faciliter l'accès économique de son gaz naturel aux principaux marchés d'exportation, y compris l'accès à l'Est du Canada et au Nord-Est des États-Unis par le réseau principal canadien et les systèmes en aval de TransCanada. »

NGTL a également conclu des contrats pour des services supplémentaires de réception garantis totalisant 620 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour à compter d'avril 2021. Ces contrats viseront à relier la nouvelle production des gisements à bas coût des régions de Montney, Duvernay et Deep Basin au réseau NGTL et permettront aux transporteurs d'avoir accès à divers marchés locaux et d'exportation.

« Ce programme fournira des solutions de transport indispensables aux producteurs de gaz naturel de l'Ouest canadien et donnera accès à la capacité existante du réseau principal canadien », a ajouté M. Girling. « Le réseau NGTL est un actif stratégique de TransCanada et nous nous sommes engagés à fournir aux transporteurs des options opportunes et concurrentielles pour relier l'approvisionnement croissant des bassins aux marchés en aval d'Amérique du Nord. »

Les contrats de réception supplémentaire et de livraison des exportations représentent un programme d'expansion de 2,4 milliards de dollars qui comprendra environ 375 kilomètres (233 milles) de pipelines de grand diamètre, des installations de compression, des stations de mesure et d'autres installations connexes. NGTL prévoit de déposer une description de projet auprès de l'Office national de l'énergie d'ici le deuxième trimestre de 2018 afin de lancer le processus d'examen réglementaire de l'expansion et, sous réserve des approbations réglementaires, les travaux de construction devraient débuter en 2019.

Le programme de 2,4 milliards de dollars annoncé aujourd'hui s'ajoute au programme actuel de développement du capital de NGTL, qui porte l'engagement de croissance à court terme de NGTL à environ 7,2 milliards de dollars.

Avec plus de 65 ans d'expérience, TransCanada est un chef de file du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, dont des pipelines de gaz naturel et d'hydrocarbures liquides, des centrales électriques et des installations de stockage de gaz. TransCanada exploite l'un des plus importants réseaux de transport de gaz naturel, totalisant plus de 91 500 kilomètres (56 900 milles), relié à presque tous les principaux bassins d'approvisionnement en gaz de l'Amérique du Nord. TransCanada est l'un des plus importants fournisseurs de services de stockage de gaz et de services connexes, avec une capacité de stockage de 653 milliards de pieds cubes. Important producteur indépendant d'électricité, TransCanada possède actuellement des installations ou possède des participations dans des installations produisant quelque 6 100 mégawatts d'énergie électrique au Canada et aux États-Unis. TransCanada développe et exploite également l'un des plus importants réseaux de distribution d'hydrocarbures liquides en Amérique du Nord, qui s'étend sur environ 4 800 kilomètres (3 000 milles) et qui relie l'offre croissante de pétrole du continent aux marchés clés et aux raffineries. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Pour en savoir plus, visitez le site TransCanada.com ou suivez-nous sur les médias sociaux et sur 3BL Media.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La présente publication peut contenir certains énoncés de nature prospective, assujettis à des incertitudes et à des risques importants (de tels énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « pourrait », « fera », « devrait », « estime », « a l'intention » ou d'autres termes similaires). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir aux porteurs de titres et investisseurs éventuels de TransCanada des renseignements relatifs à TransCanada et ses filiales, y compris l'évaluation par la direction des plans et des perspectives financières futures de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur les renseignements accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et, en tant que tels, ne constituent pas une garantie des performances futures. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont fournis à la date mentionnée dans le présent communiqué de presse, et à ne pas utiliser les énoncés prospectifs ou les perspectives financières à d'autres fins que celles prévues par leur utilisation. TransCanada n'est aucunement tenue d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, à moins que les lois ne l'exigent. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses présentées, ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant causer une différence entre les résultats réels et ceux prévus, veuillez-vous reporter au Rapport trimestriel aux actionnaires du 8 novembre 2017 et au Rapport annuel 2016 déposés sous le profil de TransCanada sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov.

