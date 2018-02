Le conseil d'administration de Cameco nomme un nouveau président







SASKATOON, Saskatchewan, 16 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO) (NYSE :CCJ) a annoncé aujourd'hui la nomination de Ian Bruce au poste de président du conseil d'administration de Cameco, qui prendra effet à la suite de l'assemblée générale annuelle de la société, prévue pour le 16 mai 2018.

M. Bruce succédera à Neil McMillan, qui quitte le conseil après cinq ans à la présidence et 16 ans à titre d'administrateur de Cameco.

« Je suis honoré de succéder à Neil à titre de président et je suis impatient de travailler avec l'équipe d'administration et de direction exceptionnelle de Cameco pour relever les défis et saisir les occasions qui se présentent à l'entreprise », a déclaré M. Bruce.

M. McMillan s'est dit fier du travail accompli au cours de son mandat au sein du conseil, particulièrement durant les périodes difficiles auxquelles l'entreprise a dû faire face au cours des dernières années.

« Travailler avec la direction de Cameco et mes collègues du conseil d'administration, d'hier et d'aujourd'hui, a été un grand plaisir », a déclaré M. McMillan. « Même si je suis triste de partir, j'ai confiance en la capacité de Ian à diriger ce groupe de personnes compétentes et dévouées. »

M. Bruce a rejoint le conseil d'administration de Cameco en 2012 et apporte une solide expérience dans les services bancaires de financement et d'investissement ainsi que dans le secteur de l'énergie. Il a siégé aux comités de vérification et des finances, de ressources humaines et de rémunération, de surveillance des réserves et de sécurité, de santé et de l'environnement de Cameco. Au cours des deux dernières années, il a présidé le comité des ressources humaines et de la rémunération.

M. Bruce est l'ancien président et chef de la direction de Peters & Co. Limited, un courtier en placements indépendant. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans les services bancaires d'investissement et est spécialisé en finances d'entreprise et en fusions et acquisitions, principalement dans l'industrie pétrolière et gazière. Il est membre de l'organisation Comptables professionnels agréés de l'Alberta, spécialiste reconnu de l'évaluation en vertu des règles de l'ACP au Canada et expert en évaluation d'entreprise. M. Bruce a siégé à divers conseils publics et privés.

La nomination du nouveau président du conseil découle d'un processus de sélection dirigé par Anne McLellan, membre du conseil d'administration de Cameco et présidente du comité de nomination, de gouvernance d'entreprise et de gestion des risques.

« Nous avons mûrement réfléchi aux qualités nécessaires pour faire progresser la stratégie de Cameco en ces temps difficiles, et je suis convaincue que Ian Bruce possède les qualités et l'expérience nécessaires pour diriger notre conseil d'administration », a déclaré Anne McLellan.

Profil de la société

Cameco est l'un des plus importants producteurs d'uranium au monde, un important fournisseur de services de conversion et l'un des deux fabricants de combustible Candu au Canada. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves à teneur élevée au monde et sur nos faibles coûts d'exploitation. Nos produits d'uranium servent à produire de l'électricité propre dans des centrales nucléaires à travers le monde. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social se situe à Saskatoon, en Saskatchewan.

Personne-ressource auprès des investisseurs : Rachelle Girard (306) 956-6403 Personne-ressource auprès des médias : Gord Struthers (306) 956-6593

