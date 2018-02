Rosemont-La Petite-Patrie - Évènement malheureux à la piscine du centre Père-Marquette : l'Arrondissement de tout coeur avec la famille du jeune étudiant







MONTRÉAL, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Hier matin, dans le cadre d'un cours de natation, un jeune garçon a été victime d'un triste évènement à la piscine du centre Père-Marquette. L'Arrondissement est de tout coeur avec la famille de l'adolescent, qui repose toujours dans un état critique à l'hôpital.

« Toutes nos pensées et notre compassion sont tournées vers la famille et les proches du jeune élève, a indiqué le maire de l'arrondissement, François William Croteau. C'est toute une communauté qui est bouleversée par cet événement et qui vous offre son soutien, a-t-il ajouté. »

Plusieurs questions demeurent quant aux circonstances exactes de l'évènement, lequel ébranle tant la communauté de l'école Père-Marquette que les employés de la piscine et de l'Arrondissement. Un soutien psychologique a été offert à tous ceux qui en ont exprimé le besoin. Une enquête est toujours en cours en vue de retracer avec précision le fil des événements.

Compte tenu de la situation, toutes les piscines de l'Arrondissement sont fermées pour la journée. La piscine Rosemont reprendra ses activités à compter de samedi matin, alors que la piscine et la pataugeoire du centre Père-Marquette demeureront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les autres installations du centre Père-Marquette demeurent accessibles à la population.

La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'Arrondissement, accompagnée de la Société de sauvetage du Québec, rencontrera les sauveteurs de l'arrondissement avant leur retour au travail.

L'Arrondissement fera le point à nouveau lorsqu'il y aura des développements. Entre temps, aucun autre commentaire ne pourra être émis.

