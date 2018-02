Mois de l'histoire des Noirs - Héma-Québec réitère son appel aux nouveaux donneurs de sang des communautés noires







MONTRÉAL, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'édition 2018 du Mois de l'histoire des Noirs est l'occasion pour Héma-Québec de souligner l'apport essentiel des donneurs de sang des communautés noires. Ces dernières sont particulièrement touchées par l'anémie falciforme, une maladie héréditaire du sang dont le traitement nécessite de nombreuses transfusions à intervalles réguliers et, par conséquent, que le donneur et le receveur partagent un bagage génétique similaire.

En effet, les groupes sanguins ABO sont les mêmes chez tous les humains... Mais il existe d'autres groupes et lorsqu'une personne reçoit des transfusions fréquentes, il faut tenir compte de ces derniers afin d'éviter des réactions transfusionnelles. Il faut alors trouver un donneur compatible avec le receveur pour ces autres groupes sanguins, et la probabilité de trouver un tel donneur est plus grande si le donneur et le receveur sont de la même origine.

Les diverses initiatives mises en place depuis 2009 pour mobiliser davantage de donneurs des communautés noires ont porté des fruits : plus de 6000 nouveaux donneurs de sang ont ainsi été recrutés. Toutefois, malgré des résultats encourageants, l'augmentation de la diversité du bassin de donneurs demeure un défi constant.

Appel à la solidarité

Dans le cadre des activités entourant l'événement, une collecte de sang organisée par la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs aura lieu le 17 février prochain. Les donneurs sont attendus entre 10 h 30 et 16 h au Centre d'éducation des adultes (CEDA), situé au 2515, rue Delisle, à Montréal. Pour leur frère, leur cousine, leur voisin, les donneurs de tous les horizons sont invités à faire preuve de solidarité en donnant du sang. Pour toute question concernant l'admissibilité, composez le 1 800 847-2525.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 300 employés, près de 165 000 donneurs de sang, plus de 2 000 collectes mobiles par an à travers le Québec, des milliers de bénévoles et plus de 300 000 produits sanguins livrés annuellement aux hôpitaux du Québec pour répondre aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

