Avis de convocation - Les producteurs acéricoles du Québec et le ministre Laurent Lessard lanceront officiellement la saison des sucres 2018







LONGUEUIL, QC, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion du lancement officiel de la saison des sucres au Québec, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. Laurent Lessard, et les administrateurs de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec se réuniront à l'érablière du parc du Bois-de-Coulonge, à Québec, afin de procéder à la cérémonie d'entaillage officiel.

Après la cérémonie, M. Lessard et le président de la Fédération, M. Serge Beaulieu, présenteront le bilan de la dernière année et les grandes lignes de la planification stratégique de l'organisation.

Quoi : Cérémonie d'entaillage officiel



Qui : Seront sur place notamment : M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

M. Serge Beaulieu, président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec



Quand : Mardi 20 février 2018, 10 h



Où : Érablière du parc du Bois-de-Coulonge

1215, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1S 1E7

À propos de la Fédération

Fondée en 1966, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec représente les 7 500 entreprises acéricoles québécoises et a pour mission d'assurer la promotion des intérêts des acériculteurs et acéricultrices d'ici et de développer et de valoriser le plein potentiel de production et de vente des produits de l'érable du Québec en respectant les règles du développement durable. Grâce à la qualité du travail de ces acériculteurs, le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable.

SOURCE Fédération des producteurs acéricoles du Québec

Communiqué envoyé le 16 février 2018 à 14:00 et diffusé par :