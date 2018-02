Déclaration de la ministre McKenna sur la modification du nom d'un important lieu historique national







OTTAWA, le 16 févr. 2018 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur la modification du nom du Lieu historique national de Port-la-Joye-Fort-Amherst du Canada :

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir avec les peuples autochtones des relations de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne, et de gouvernement à gouvernement, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Aucune relation n'est plus importante pour le gouvernement et pour Parcs Canada que celle avec les peuples autochtones. De nombreux sites, événements et activités de Parcs Canada offrent aux Canadiens et Canadiennes la possibilité de découvrir l'histoire et les cultures autochtones.



Le gouvernement du Canada commémore les personnes, les lieux et les événements d'importance historique nationale sur recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC), un organisme sans lien de dépendance. La CLMHC est consciente des préoccupations de la population concernant les lieux, les événements ou les personnes d'importance historique nationale qui ont des liens avec le colonialisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination.

En tant que ministre responsable de Parcs Canada, je suis heureuse de confirmer que dans un esprit de réconciliation et avec l'appui de la Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard, la CLMHC donnera au Lieu historique national de Port-la-Joye-Fort-Amherst le nom Mi'kmaq "skmaqn" (qui se prononce Ska-MAA-kine). "Skmaqn" signifie "le lieu d'attente". Son origine remonterait aux années 1725?1758 lorsque des dirigeants Mi'kmaq et français se réunissait annuellement à cet endroit pour renouveler leur relation et leur alliance militaire.

Désormais, le lieu s'appelle officiellement Lieu historique national de Skmaqn-Port-la-Joye-Fort-Amherst. À ce lieu, nous pouvons en apprendre sur les expériences vécues des Mi'kmaq, des Acadiens, des Français et des Britanniques, y compris les pages sombres de l'histoire du Canada telles que le traitement des peuples autochtones et la déportation des Acadiens.

Parcs Canada s'engage à travailler de façon respectueuse avec les peuples autochtones, et à établir un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui reconnaît les traditions et les cultures autochtones ainsi que leurs contributions au Canada. L'Agence reconnaît l'inestimable apport des peuples autochtones à son travail, depuis l'établissement et la conservation de lieux patrimoniaux, à l'enrichissement de l'expérience du visiteur par la mise en valeur de récits et de traditions gravés dans la mémoire culturelle autochtone. »



