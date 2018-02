Le Fonds de solidarité FTQ investit 5,75 M$ dans le capital-actions d'Immunovaccine







MONTRÉAL, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ annonce un investissement de 5,75 millions de dollars dans le capital-actions de la société biopharmaceutique Immunovaccine Inc. (TSX: IMV) (OTCQX: IMMVF). Cette transaction est faite dans le cadre du placement par voie de prise ferme avec exercice complet de l'option de surallocation, dont la clôture a été annoncée le 15 février 2018 par l'entreprise.

Ce financement viendra supporter le développement de nouvelles immunothérapies dirigées contre le cancer à partir de la plateforme de libération de médicaments DepoVaxMC mise au point par la Société. Celle-ci possède des bureaux et laboratoires à Halifax et à Québec et prévoit voir le nombre de ses employés passer de 37 à près de 60 d'ici 2020.

« Immunovaccine est une compagnie de plateforme qui se distingue en ayant des programmes en immuno-oncologie et maladies infectieuses à plusieurs étapes cliniques, générant des résultats préliminaires fort encourageants. Ceci nous motive à investir pour soutenir leurs efforts de recherche et développement pour les différentes indications de leur pipeline de produits. Par ailleurs, nous sommes heureux d'appuyer des entrepreneurs qui ont un historique de succès, certains membres de la direction et le président du conseil d'administration d'Immunovaccine ayant notamment déjà contribué à la réussite de Medicago. Avec des investissements dans une quinzaine d'entreprises biotechnologiques, le portefeuille du Fonds est parmi les plus importants dans ce secteur au Québec et au Canada. En raison du talent et des infrastructures innovatrices de R&D et de services qu'on y retrouve, nous avons à coeur de soutenir cette industrie prometteuse. »

Alain Denis, vice-président principal, Innovation, Fonds de solidarité FTQ

« Nous avons le privilège de collaborer avec des joueurs majeurs et stratégiques dans notre industrie et sommes fiers de pouvoir compter sur le Fonds de solidarité FTQ comme partenaire investisseur pour nous permettre de poursuivre le développement et éventuellement la commercialisation de nos produits. L'immunothérapie en cancérologie est l'une des avancées médicales majeures des dix dernières années et a clairement fait ses preuves, voilà pourquoi nous misons sur notre expertise dans ce domaine pour innover et multiplier les tests et essais cliniques qui mèneront à la découverte et l'application de nouvelles thérapies anticancéreuses. »

Frédéric Ors, chef de la direction, Immunovacine



À propos de Immunovaccine

Immunovaccine Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre à rendre l'immunothérapie plus efficace, plus largement applicable et plus largement accessible aux personnes touchées par le cancer et les maladies infectieuses. Immunovaccine développe des immunothérapies anticancéreuses activant les lymphocytes T et des vaccins contre les maladies infectieuses basés sur DepoVaxMC, la plateforme brevetée de la Société qui permet une exposition contrôlée et prolongée des antigènes et de l'adjuvant au système immunitaire. Immunovaccine a développé une thérapie d'activation des cellules T contre le cancer grâce à deux essais cliniques humains de phase 1 et mène actuellement des études de phase 1b et phase 2 avec Incyte Corporation et Merck évaluant des thérapies combinées pour le cancer de l'ovaire et le lymphome diffus à grandes cellules B. La Société étudie également d'autres applications de DepoVaxMC, pour les maladies infectieuses et autres domaines thérapeutiques. DPX-RSV est un vaccin novateur contre le virus respiratoire syncytial (VRS), qui a récemment terminé un essai clinique de phase 1. www.imvaccine.com.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,7 milliards de dollars au 30 novembre 2017, le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 700 entreprises et compte plus de 645 000 actionnaires-épargnants.

