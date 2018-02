Des cas extrêmes de maltraitance sont ignorés par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage, un organisme financé par des fonds publics







Mercy For Animals est consterné que le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage n'ait pas réussi à lutter contre l'abus flagrant des animaux dans son tout premier Code de pratique pour les lapins.

TORONTO, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le groupe international de protection des animaux Mercy For Animals dénonce le Conseil national de protection des animaux d'élevage (CNSAE) qui autorise l'utilisation de cages dans son nouveau Code de pratique pour les lapins d'élevages. Le CNSAE, qui reçoit des millions de dollars des contribuables pour améliorer le bien-être des animaux d'élevage, ignore près de 18 000 Canadiens qui l'ont exhorté d'interdire ces cages.

La plupart des lapins d'élevage au Canada sont placés dans des cages si petites qu'ils sont incapables de bouger librement et ne peuvent même pas allonger leurs oreilles. Les lapins développent régulièrement des lésions atroces sur leurs pieds parce qu'ils passent leur vie debout sur les câbles de leur cage. Le CNSAE tolère cette cruauté en accordant aux éleveurs une période excessive de 20 années supplémentaires afin de convertir ces minuscules cages à lapins vers des cages légèrement plus grandes. Le Canada continue d'être en retard sur l'Union européenne, laquelle reconnaît que les lapins sont des animaux sensibles ayant des besoins complexes et a exigé que les lapins d'élevage soient logés dans des cages améliorées ou des systèmes de parcs qui leur permettraient de se déplacer plus librement et de socialiser.

« Le CNSAE a échoué dans sa mission envers ces animaux d'élevage ainsi qu'envers le public canadien en approuvant cette pratique sordide visant à entasser les lapins dans un espace restreint entouré de fils de fer », a déclaré Matt Rice, président de Mercy For Animals. « À maintes reprises, l'industrie d'élevage a failli lorsqu'il était question d'autorégulation et maintenant, le groupe financé par les contribuables qui est chargé d'assurer le respect des normes de base pour le bien-être animal n'est plus fiable non plus. Heureusement, les consommateurs concernés peuvent toujours voter en utilisant à bon escient leur argent et en proscrivant la viande de leur panier d'épicerie.

Comme toujours, le meilleur moyen pour les consommateurs de protéger les lapins et les autres animaux d'élevage face à la cruauté consiste simplement à les délaisser de leur menu.

Pour en savoir plus sur Mercy For Animals et ses efforts pour aider les animaux d'élevage, visitez MercyForAnimals.org.

