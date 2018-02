Réunion du conseil d'administration de l'UMQ - Plusieurs nominations parmi les élues et élus municipaux







LÉVIS, QC, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de leur réunion aujourd'hui à Lévis, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à plusieurs nominations.

Commission des villes intelligentes

L'UMQ a nommé quatre nouveaux membres à sa Commission des villes intelligentes: monsieur François William Croteau, maire de l'arrondissement Rosemont Petite-Patrie et conseiller municipal de Montréal, madame Annie Godbout, conseillère municipale de Sherbrooke, et messieurs Daniel Grenier, conseiller municipal de Candiac, et François Marcoux, conseiller municipal de Mont-Tremblant.

Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire

Le conseil d'administration a nommé monsieur Benoit Lauzon, maire de Thurso, à titre de président de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ. Il a aussi désigné deux nouveaux membres pour siéger à la commission : madame Aline Dib, conseillère municipale de Laval, et monsieur Gaétan Marcil, conseiller municipal de Varennes.

Commission Femmes et gouvernance

Les élues et élus ont également nommé madame Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine, à la présidence de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ. Ils ont aussi confirmé la nomination de cinq nouvelles venues au sein de la commission : mesdames Annick Bellavance, conseillère municipale de Drummondville, Julie Bourdon, conseillère municipale de Granby, Brigitte Duschesneau, conseillère municipale de Lévis, Isabella Tassoni, conseillère municipale de Laval et Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup.

Société de financement des infrastructures locales (SOFIL)

L'Union a recommandé au ministère des Finances du Québec la nomination de monsieur Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines, au conseil d'administration de la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL).

Comité de retraite du Régime de retraite des élus municipaux (RREM)

Les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont proposé au gouvernement du Québec la nomination de madame Déborah Bélanger, ex-mairesse de Rivière-Rouge, à titre de membre du Comité de retraite du Régime de retraite des élus municipaux (RREM).

Corporation des Fleurons du Québec

Enfin, les élues et élus ont approuvé la nomination de madame Caryl Green, mairesse de Chelsea, pour représenter l'UMQ au conseil d'administration de la Corporation des Fleurons du Québec.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 16 février 2018 à 12:30 et diffusé par :