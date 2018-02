Développement économique dans le Centre-du-Québec - Plus de 4,6 M$ investis par une trentaine d'entreprises pour poursuivre leur expansion sur les marchés extérieurs







DRUMMONDVILLE, QC, le 16 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde des aides financières totalisant 1 203 677 $1 pour appuyer la réalisation, dans la région du Centre-du-Québec, de 33 projets d'exportation représentant des investissements totaux de 4 684 657 $. L'aide financière gouvernementale accordée provient du Programme Exportation (PEX).

La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Exporter, c'est vendre des biens et des services, mais c'est aussi promouvoir un savoir?faire et un talent québécois. Nous en avons un bel exemple aujourd'hui avec les projets qui sont mis de l'avant. Le gouvernement du Québec met à la disposition des PME différents moyens de soutenir leurs ambitions sur les marchés extérieurs, en renforçant leur capacité d'exportation et en facilitant la commercialisation de leurs produits. D'ailleurs, cela fait partie des objectifs de la Stratégie québécoise de l'exportation 2016?2020, laquelle vise à aider nos entreprises à faire leur marque sur un marché mondial très compétitif. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« En accompagnant les PME et en favorisant leur rayonnement commercial sur d'autres marchés, le Québec prend les moyens de se distinguer davantage sur la scène internationale. Nos entrepreneurs sont au coeur du développement économique régional. C'est pourquoi il faut les encourager à saisir les occasions d'affaires au-delà de nos frontières afin qu'ils puissent faire croître leur entreprise, créer des emplois et assurer leur pérennité, au bénéfice des travailleurs et de leurs familles. Le Programme Exportation est un outil financier qui leur permettra d'aller de l'avant avec leurs projets. »

Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le PEX a pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs.

La Stratégie québécoise de l'exportation 2016-2020 vise à soutenir la croissance des exportations de biens et de services des entreprises québécoises. Rappelons qu'un montant de 536,8 millions de dollars sur quatre ans, dont 125,6 millions en nouveaux crédits, a été attribué pour la mise en oeuvre de la Stratégie.

ANNEXE

Entreprises Projets Coûts Aides financières Aliments Tristan

9262-4444 Québec Financement des activités d'exportation 10 000 $ 4 000 $ Alphavic Financement des activités d'exportation 86 870 $ 23 998 $ AMP Drummond Financement des activités d'exportation par l'intermédiaire d'une stratégie Web 303 824 $ 48 438 $ Aéronergie Financement des activités d'exportation 123 786 $ 35 314 $ Bébé urbain Financement des activités d'exportation 23 950 $ 9 380 $ Bijoux Cré-Art Financement des activités d'exportation 26 000 $ 9 300 $ Canlak Financement des activités d'exportation 180 622 $ 57 980 $ Carbotech International Financement des activités d'exportation 550 600 $ 100 000 $ Écharpe Dahlia Financement des activités d'exportation 15 000 $ 2 370 $ Emballage Coderre Packaging Financement des activités d'exportation 35 900 $ 12 420 $ GGTelecom

9138-4529 Québec Financement des activités d'exportation 223 000 $ 73 400 $ Groupe R. Y. Beaudoin Financement des activités d'exportation 148 250 $ 59 300 $ Huppé Meubles Plan de commercialisation 2017-2018 Participation à une exposition 421 000 $ 125 000 $ 70 000 $ 30 000 $ Hy-Industrie Financement des activités d'exportation 103 510 $ 22 270 $ Kefiplant Financement des activités d'exportation 97 910 $ 31 704 $ Les Industries Pro?Tac Développement de marchés 413 346 $ 50 000 $ Les portes Baril Financement des activités d'exportation 41 855 $ 16 742 $ Les tiges quatre saisons (2009) Financement des activités d'exportation 85 000 $ 16 800 $ Loytel Recrutement de nouveaux distributeurs et formation en conformité douanière 18 955 $ 5 890 $ Machinage Piché Financement des activités d'exportation 62 904 $ 16 850 $ Machinerie H. Fortier Plan de commercialisation 2017-2018 58 000 $ 22 350 $ Machinerie B. V. Financement des activités d'exportation 61 250 $ 24 500 $ Megasecur sécurité environnementale Financement des activités d'exportation 130 505 $ 46 200 $ Ms Gregson Financement des activités d'exportation 232 500 $ 36 850 $ Natart Juvénile Financement des activités d'exportation 252 080 $ 100 000 $ Recyc PHP Développement de marchés 161 250 $ 50 000 $ Rovibec Financement des activités d'exportation 151 375 $ 50 000 $ Saman

3777472 Canada Réalisation d'un plan de commercialisation 223 371 $ 84 848$ Solutions technologiques Orkestrat Financement des activités d'exportation 39 200 $ 15 380 $ St-Pierre, Christian Financement des activités d'exportation 86 975 $ 32 250 $ Symcod Financement des activités d'exportation 112 724 $ 41 503 $ Synaptik Média Développement du marché des États-Unis 42 195 $ 240 $ Tables modulaire position Financement des activités d'exportation 35 950 $ 3 400 $ Total 4 684 657 $ 1 203 677$

