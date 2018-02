L'Open Aeroflot 2018 s'ouvre à Moscou le 19 février







Le tournoi d'échecs international Open Aeroflot 2018 se tiendra du 19 février au 1er mars au Cosmos Hotel. Cette compétition est l'une des plus anciennes et des populaires au monde, et bénéficie traditionnellement du soutien d'Aeroflot. Cette année, l'événement se tiendra dans la capitale russe pour la 16e fois et verra participer de nombreux joueurs éminents.

L'Open Aeroflot se compose de trois tournois (A, B et C), dans lesquels les concurrents sont inscrits en fonction de leur classement. Les joueurs de toutes les sections joueront selon le système suisse en neuf tours. Naturellement, toute l'attention se portera sur le groupe « A », dans lequel les joueurs doivent afficher un classement Elo de 2 550 points ou plus.

Cette année, la liste de départ du tournoi « A » inclut des joueurs émérites tels que Vladimir Fedoseev, vainqueur de l'Open Aeroflot 2017 (Russie, 2 724) ; Vidit Gujrathi, vainqueur du tournoi Tata Steel Challengers 2018 (Inde, 2 723) ; Dmitry Andreikin, champion de Russie 2012 (2 712) ; l'ancien champion européen de blitz Rauf Mamedov (Azerbaïdjan, 2 709) ; le champion européen actuel Maxim Matlakov (Russie, 2 709) ; Vladislav Artemiev, vainqueur de la plus haute ligue du championnat russe 2015 (2 697) ; l'ex-champion d'Europe Ernesto Inarkiev (Russie, 2 684) ; Evgeny Naer, ex-champion d'Europe et vainqueur de l'Open Aeroflot 2016 (Russie, 2 683), et bien d'autres stars des échecs.

Plus de 90 joueurs d'échecs de 23 pays différents s'affronteront dans le tournoi « A ». Le vainqueur de la compétition recevra une invitation pour le tournoi élite de Dortmund (12-23 juillet 2018).

Le tournoi offre des prix spéciaux pour les meilleurs résultats parmi les vétérans, les femmes et les juniors (un total de 2 500 ?). Chaque participant ne peut recevoir qu'un seul prix. La cagnotte totale est de 120 000 ?.

Vitaly Saveliev, PDG d'Aeroflot, a déclaré : « Depuis bien des années, Aeroflot apporte tout son soutien pour promouvoir des événements sportifs et populariser divers sports. L'Open Aeroflot que nous parrainons a la réputation d'être un événement international, et l'un des plus conviviaux et populaires dans le monde des échecs. De grands maîtres professionnels comme des amateurs y prennent part ; pour ces derniers, cet événement est susceptible de démarrer une grande carrière sportive. »

La Fédération russe des échecs et l'Association des fédérations des échecs sont les coorganisateurs de la compétition. L'Open Aeroflot est considéré comme le tournoi d'échecs ouvert le plus représentatif au monde. En 2004, il a figuré dans le Livre Guinness des records pour le nombre de grands maîtres qui y participaient. Au fil des années, cinq champions du monde et plus de dix challengers pour les championnats du monde y ont participé.

À propos d ' Aeroflot

Aeroflot est la compagnie aérienne phare de Russie et est fière de faire partie de l'alliance internationale des compagnies aériennes SkyTeam. Aeroflot et ses partenaires desservent 1 074 destinations dans 177 pays à travers le monde. En 2017, Aeroflot a transporté 32,8 millions de passagers (50,1 millions de passagers pour le groupe Aeroflot, qui inclut les filiales).

Aeroflot est devenue la première compagnie aérienne russe à recevoir le statut de compagnie quatre étoiles de la part de Skytrax, en reconnaissance de la haute qualité de son service client. En 2017, Aeroflot a été désignée meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est pour la sixième fois lors des Skytrax World Airline Awards.

En 2017, Aeroflot a été nommée marque la plus puissante en Russie, et marque de compagnie aérienne la plus forte au monde par le cabinet d'évaluation et de conseil en stratégie Brand Finance. Aeroflot a également été désignée meilleure compagnie aérienne par les voyageurs de TripAdvisor et reconnue comme compagnie aérienne internationale préférée en Chine lors de la cérémonie des Flyer Award 2017.

Aeroflot exploite l'une des flottes les plus jeunes au monde, composée de 228 appareils. Aeroflot est basée à Moscou, à l'aéroport international Chérémétiévo.

Aeroflot compte parmi les leaders mondiaux en matière de sécurité aérienne. La compagnie a obtenu un indice comparable à celui de ses pairs mondiaux dans le cadre du programme d'évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (SAFA - Safety Assessment of Foreign Aircraft) de la Communauté européenne, principal paramètre de sécurité mondialement reconnu.

Premier transporteur russe inscrit au registre IOSA (programme de vérification de la sécurité des procédures d'exploitation de l'IATA), Aeroflot a renouvelé son inscription pour la septième fois en 2017. Aeroflot a passé avec succès l'audit ISAGO (IATA Safety Audit for Groupe Operations), en plus d'être entièrement conforme ISO 9001:2015 et ISO 14001:2004.

