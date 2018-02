Des cadeaux qui viennent du coeur - Generation Charm Club THOMAS SABO : édition pour la fête des Mères 2018







LAUF AN DER PEGNITZ, Allemagne, February 16, 2018 /PRNewswire/ --

La plus belle façon de dire merci : pour la fête des Mères, THOMAS SABO présente de nouveaux Charms scintillants en forme de coeur comme symboles de l'amour profond qui unit une mère à son enfant. Combinés avec d'autres créations de la collection Generation Charm Club, ces Charms se démarquent par leur signification unique.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/641725/THOMAS_SABO_Mothers_Day_2018.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/641724/THOMAS_SABO_Mothers_Day_2018.jpg )



L'excellente nouvelle : pour l'achat de produits de la collection Generation Charm Club d'une valeur de 98 euros ou de 149 euros, THOMAS SABO vous offre une chaîne à un ou à deux rangs. Présentés dans un emballage cadeau assorti avec carte de voeux, ces Charms en forme de coeur en argent sterling 925 ouvragés à la main - en partie pouvant être gravés et délicatement plaqués en or rose 18 carats et ornés d'incrustations scintillantes - ravissent le coeur de toutes les mamans.

La promotion Fête des Mères a lieu durant les périodes indiquées* dans tous les points de vente et espaces « shop in shop » THOMAS SABO, chez les partenaires sélectionnés ainsi que dans la boutique en ligne sur http://www.thomassabo.com.

*Période promotionnelle :

Grande-Bretagne, Irlande : du 15/02 au 11/03/2018

Bulgarie : du 19/02 au 08/03/2018

Hongrie, Espagne, Portugal, Lituanie : du 19/04 au 06/05/2018

Asie, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud : du 26/04 au 13/05/2018

Europe (hormis les exceptions citées) : du 26/04 au 13/05/2018

France, Suède : du 10/05 au 27/05/2018

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 860 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 490 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.

Press contact

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Felizia Kindermann

Head of International & Corporate PR

Tel: +49-(0)9123-9715-0

Mail: press@thomassabo.com



