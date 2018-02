Customer Experience Exchange for Telecoms publie son « Rapport 2018 sur les clients des télécommunications »







LONDRES, February 16, 2018 /PRNewswire/ --

L'Institute of Customer Service (Institut de services à la clientèle) n'a classé que trois entreprises de télécommunications dans son classement des 50 meilleures institutions du Royaume-Uni en termes de service à la clientèle. Les clients commencent à comparer les attentes croissantes en termes d'expérience client (CX), tous secteurs d'activité confondus, et la tolérance décroissante aux mauvaises expériences.

Les technologies émergentes et la nécessité de personnaliser les besoins toujours plus exigeants des consommateurs signifient qu'il est important de mettre en place une stratégie client facile, efficace et efficiente pour que le consommateur puisse s'orienter sur le marché. Construire une stratégie CX qui va générer des bénéfices, réduire le taux de désabonnement et étonner le client peut être une tâche difficile, mais n'est pas mission impossible. C'est pourquoi IQPC a publié le Rapport 2018 sur les clients des télécommunications : http://bit.ly/2EpJjqW

Le Rapport 2018 sur les clients des télécommunications a été créé en collaboration avec des professionnels CX chevronnés venant de grandes marques européennes : http://bit.ly/2EpJjqW. Basé sur des entretiens exclusifs avec les vice-présidents et les directeurs des principaux fournisseurs de services de télécommunications, ce rapport apporte des connaissances fouillées sur la façon d'établir des stratégies gagnantes en matière d'expérience client pour devancer la concurrence, en abordant les facteurs clés suivants :

- La transformation de la culture - tendances d'avenir qui affectent directement le taux de désabonnement dans le secteur des télécoms. C'est ce que les experts recherchent pour réduire la rotation des clients et s'assurer que ceux-ci restent aussi fidèles que possible pendant l'année 2018.

- L'évolution numérique - Comment personnaliser le passage au numérique de vos clients ?

- Les connaissances et analyses - Identifier les tendances et les défis essentiels pour 2018 afin d'exploiter avec succès les données des clients et de générer des bénéfices.

Ce rapport a été créé en prévision du Customer Experience Exchange for Telecoms qui se tiendra à Londres les 25 et 26 avril 2018. 70 directeurs de l'expérience clientèle, vice-présidents, vice-présidents adjoints et responsables CX s'y réuniront pour discuter des plus grands défis et opportunités auxquels l'industrie fait face.

Pour en savoir plus sur « l'Exchange » ou pour vous assurer une place à cet évènement, vous pouvez adresser un courriel à exchangeinfo@iqpc.com ou appeler le +44(0)207-368-9484.

