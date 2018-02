PharmaMar octroie des charges utiles d'origine marine entièrement synthétiques sous licence à Seattle Genetics pour les utiliser dans des conjugués de médicaments







MADRID, February 16, 2018 /PRNewswire/ --

PharmaMar (MCE: PHM) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence exclusif avec Seattle Genetics Inc. (SGEN: NASDAQ GS) en vertu duquel Seattle Genetics reçoit les droits mondiaux exclusifs à certaines molécules brevetées de PharmaMar pour le développement, la fabrication et la commercialisation de conjugués anticorps-médicament (CAM) et/ou d'autres conjugués de médicaments incorporant des charges utiles PharmaMar.

Selon les termes de l'accord, PharmaMar reçoit un paiement initial de 5 000 000 USD à la signature, suivi de jalons de développement si un produit entre en développement clinique initié par Seattle Genetics. PharmaMar est également éligible pour des jalons d'approbation et de ventes potentiels ainsi que des redevances, dès qu'un produit reçoit l'approbation règlementaire et est commercialisé.

PharmaMar possède une unité de charges utiles marines. Il s'agit de nouvelles molécules structurellement diverses dotées de nouveaux mécanismes d'action qui fournissent l'occasion unique de développer des CAM de prochaine génération. Ces charges utiles sont extrêmement puissantes, avec une activité cytotoxique sous-nanomolaire. Les CAM sont des traitements anticancéreux ciblés conçus pour exploiter la spécificité des anticorps pour délivrer des agents destructeurs de cellules directement dans les cellules cancéreuses.

Comme l'a déclaré Luis Mora, directeur général de l'unité commerciale d'oncologie de PharmaMar, « Nous sommes heureux de signer cet accord de licence avec Seattle Genetics, une société pionnière chef de file sur le marché des CAM, car il nous permet de collaborer sur ces traitements pointus contre le cancer. »

Le nouveau département des charges utiles de PharmaMar positionne la société en tant que fournisseur des produits cytotoxiques nécessaires pour toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine des CAM.

À propos de Seattle Genetics Inc.

Seattle Genetics est une société de biotechnologie qui développe et commercialise des traitements à base d'anticorps monoclonaux pour le traitement du cancer. Seattle Genetics a son siège à Bothell, Washington (États-Unis) http://www.seattlegenetics.com.

À propos de PharmaMar

PharmaMar, qui a son siège à Madrid, est un leader biopharmaceutique mondial dans la découverte et le développement de médicaments anticancéreux innovants d'origine marine. La société possède un pipeline de médicaments candidats et un solide programme de R&D en oncologie. PharmaMar développe et commercialise YONDELIS® en Europe et a trois autres programmes au stade clinique en cours de développement pour plusieurs types de cancers solides et hématologiques utilisant la lurbinectédine, la plitidepsine, PM184 et PM14. PharmaMar est une société biopharmaceutique mondiale qui compte des filiales en Allemagne, en Italie, en France, en Suisse et au Royaume Uni. Pour en savoir plus sur PharmaMar, veuillez consulter http://www.pharmamar.com.

Coordonnées: Relations avec les médias (+34-638-79-62-15) et relations avec les investisseurs (+34-914444500).

