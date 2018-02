Beko prolonge et déploie son accord de sponsor avec le FC Barcelone, et nomme Gerard Piqué ambassadeur mondial de son initiative Eat Like a Pro







ISTANBUL et BARCELONE, Espagne, February 16, 2018 /PRNewswire/ --

Beko devient le principal partenaire mondial du FC Barcelone

Marque leader de l'électroménager en Europe, Beko a annoncé la prolongation de son parrainage du FC Barcelone, ce qui sera l'occasion d'un certain nombre de belles initiatives conjointes au cours des trois prochaines saisons sportives.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642740/Beko_Eat_Like_a_Pro.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642739/Beko_FC_Barcelona_Partnership.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642741/Beko_FC_Barcelona.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642742/Josep_Maria_Bartomeu_and_Ali_Y_Koc.jpg )

Annoncé à la conférence de presse conjointe à l'Auditori 1899 dans les installations du FC Barcelone au Camp Nou, ce nouvel accord établit Beko comme partenaire principal et lui confère formellement le titre de partenaire d'entraînement officiel du FC Barcelone, dont il reste le choix préférentiel pour les appareils électroménagers.

Beko tire parti de la notoriété de sa marque auprès de la base de supporters du FCB qui avoisinent les 300 millions dans le monde. La marque bénéficie aussi du fait qu'elle est parmi les trois premiers sponsors dont on se souvient dans 13 pays dominés par l'Europe de l'Est où la notoriété des sponsors est la plus élevée. Depuis le début de la saison 2014-2015 quand a commencé la première période du contrat, Beko a connu une croissance constante en Espagne pour devenir l'une des trois grandes marques du marché. Arrivant en tête des marques d'appareils électroménagers autonomes, elle a également augmenté la notoriété de sa marque plus particulièrement en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe de l'Est.

« PAS UNIQUEMENT UN PARRAINAGE, MAIS AUSSI UNE CAUSE SOCIALE »

Ces deux noms respectent des valeurs communes, enracinées dans le désir de faire une différence dans la vie des gens à la fois localement et mondialement. Ce partage d'une même vision s'est traduit dans l'initiative mondiale de Beko, 'Eat Like A Pro' (Manger comme un pro) et aujourd'hui Beko et le FC Barcelone ont fait part de la nomination de Gerard Piqué comme ambassadeur mondial de ce programme.

'Eat Like A Pro' cherche à s'attaquer à l'épidémie mondiale d'obésité infantile en sensibilisant parents et enfants sur l'importance d'habitudes alimentaires et d'une nutrition saines, et en leur montrant ce que mangent leurs héros pour accomplir leurs meilleures performances.

Film de la campagne 'Eat Like A Pro': https://youtu.be/EUdm3g4qUpY

Beko est la marque internationale d'électroménager d'Arcelik et un partenaire mondial de première classe du FC Barcelone. Elle propose des lignes de produits comprenant des appareils importants, des climatiseurs et du petit électroménager. Beko est la marque la plus importante en Europe des appareils autonomes pour la maison dans le secteur des articles blancs. Elle a été la marque à la croissance la plus rapide sur l'ensemble du marché européen entre 2000 et 2016. Avec sa position de leader, Beko est l'un des principaux acteurs sur le marché des appareils domestiques au Royaume-Uni, et elle est en première place sur tout l'électroménager autonome 'blanc' sur ces marchés également en France et en Pologne.

'Eat Like A Pro', Manger comme un pro sur http://www.Beko.com/eatlikeapro. Équipe mondiale de Beko : Beko@mslgroup.com

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 22:52 et diffusé par :