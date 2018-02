Imvescor annonce la délivrance d'une lettre de non-intervention par le commissaire de la concurrence







MONTRÉAL, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Groupe Restaurants Imvescor inc. (TSX: IRG) («?GRI?» ou la «?Société?») a le plaisir d'annoncer que le commissaire de la concurrence (le «?commissaire?») a délivré une lettre de non?intervention à propos de la fusion déjà annoncée (la «?fusion?») de GRI et d'une filiale en propriété exclusive de Groupe d'alimentation MTY inc. («?MTY?») qui s'opérera en vertu de l'article 181 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions conformément aux dispositions de la convention de regroupement intervenue le 11 décembre 2017 (la «?convention de regroupement?») entre la Société et MTY.

La lettre de non-intervention confirme que le commissaire n'a pas l'intention de contester la fusion devant le Tribunal de la concurrence en invoquant les dispositions de la Loi sur la concurrence (Canada) régissant les fusionnements. La délivrance de la lettre de non-intervention satisfait à la condition relative aux approbations réglementaires stipulée dans la convention de regroupement.

L'opération demeure assujettie à l'approbation de la résolution relative à la fusion par au moins 662/3 % des voix devant être exprimées par les porteurs d'actions ordinaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée extraordinaire des actionnaires devant avoir lieu le 19 février 2018 et à la satisfaction ou à la levée des autres conditions de clôture usuelles. De plus amples renseignements sur la fusion sont donnés dans la circulaire d'information de la direction du 12 janvier 2018 (la «?circulaire?»), qui peut être consultée sur le site Web de la Société (http://www.imvescor.ca/fr/relations?avec?les?investisseurs/) et sous le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR (www.sedar.com).

À PROPOS DE GROUPE RESTAURANTS IMVESCOR INC.

GRI se livre principalement au franchisage et au développement d'un réseau de restaurants familiaux et milieu de gamme, de restaurants décontractés et d'établissements qui offrent un service de livraison et des plats à emporter de grande qualité. Les restaurants de GRI sont exploités sous les bannières Pizza DelightMD, Toujours Mikes, ScoresMD, Bâton RougeMD et Ben & FlorentineMD. L'entreprise de GRI se compose surtout de restaurants franchisés et de restaurants appartenant à la Société, y compris des comptoirs de plats à emporter et des restaurants avec service dotés d'un permis d'alcool. GRI s'occupe aussi de produits fabriqués sous licence et vendus au détail par des tiers sous les bannières Pizza DelightMD, Toujours Mikes, ScoresMD et Bâton RougeMD. Les restaurants de GRI se reconnaissent facilement grâce aux bannières Pizza DelightMD, Toujours Mikes, ScoresMD, Bâton RougeMD et Ben & FlorentineMD. Ils sont grandement appréciés dans les collectivités où on les trouve.

