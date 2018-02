BakeMark acquiert Multifoods® pour élargir sa capacité de production







PICO RIVERA, Californie, 15 février 2018 /CNW/ - BakeMark, un célèbre leader du marché de l'industrie boulangère, reconnu en tant que fabricant et distributeur d'ingrédients, de produits et de matériel de boulangerie, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour acquérir de CSM Bakery Solutions la marque Multifoods® et deux usines de fabrication. L'acquisition comprend la marque Multifoods, son portefeuille de produits ainsi que deux usines de fabrication de CSM établies à Elyria dans l'Ohio et à Spartanburg, en Caroline du Sud. Ces acquisitions ont lieu six mois après la plus récente acquisition de BakeMark. .

« La demande accrue de la clientèle, combinée à notre stratégie visant à croître notre activité d'ingrédients, a fait surgir le besoin de poursuivre ces acquisitions », a déclaré M. Jim Parker, président et PDG de BakeMark. « L'ajout de la marque Multifoods et de ces usines de fabrication vont certainement nous permettre de mieux soutenir nos clients et partenaires industriels tout en nous aidant à réaliser notre objectif de contribuer à leurs réussite et à celle de toutes nos parties prenantes dans les années à venir. C'est une période très stimulante. »

M. David Lopez, directeur du marketing chez BakeMark, s'est également exprimé sur la valeur qu'apportent les actifs acquis récemment. « La marque Multifoods apporte un héritage riche en matière de qualité de produits et de fidélité des clients et complémente parfaitement notre portefeuille exclusif des meilleures marques de l'industrie », précise-t-il. « Grâce à cette offre élargie de solutions, nous sommes impatients de pouvoir répondre à davantage de besoins de nos clients à travers les États-Unis et le Canada, et de pouvoir mieux participer aux réussites de nos clients. »

Les particularités supplémentaires de la transaction incluent :

La gamme de préparations et de bases Multifoods sera ajoutée au vaste portefeuille de marques exclusives de BakeMark, qui comprend également les marques Westco ® , BakeSense ® , Best Brands ® , BakeQwik ® , Trigal Dorado ® , C'est Vivant ® et Sprinkelina ® .

, BakeSense , Best Brands , BakeQwik , Trigal Dorado , C'est Vivant et Sprinkelina . Les usines de fabrication établies à Elyria dans l' Ohio et à Spartanburg, en Caroline du Sud seront intégrées dans la capacité de production de BakeMark qui comprend déjà des installations de production à Pico Rivera , en Californie (aux É.-U.), à Richmond , en Colombie-Britannique (au Canada ) et à Calgary , en Alberta (au Canada ).

À propos de BakeMark

Implanté à Pico Rivera, CA, BakeMark est un célèbre leader du marché de l'industrie boulangère, reconnu en tant que fabricant et distributeur d'ingrédients, produits et matériel de boulangerie. BakeMark offre sa vaste gamme de produits, qui comprend des préparations boulangères, des fourrages, des glaçages, des glaçures, des produis surgelés ainsi que du matériel de boulangerie à l'Amérique du Nord et à des clients à l'international, issus de tous les segments du secteur. BakeMark est le fournisseur exclusif de certaines marques leader du marché telles que Westco, BakeSense, Best Brands, Multifoods, BakeQwik, Trigal Dorado, C'est Vivant et Sprinkelina. Le travail de l'entreprise se répartit entre 5 usines de production et 25 centres de distributions, situés aux quatre coins d'Amérique du Nord. Veuillez consulter www.yourbakemark.com pour recevoir davantage d'informations.

