Uni-Sélect inc. : The Parts Alliance annonce l'ouverture de deux nouveaux magasins corporatifs







BOUCHERVILLE, QC, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. («Uni-Sélect») (TSX: UNS), annonce aujourd'hui que l'une de ses filiales, The Parts Alliance, a procédé à l'ouverture de deux nouveaux magasins corporatifs au Royaume-Uni.

The Parts Alliance a ouvert deux nouveaux magasins en février et ceux-ci font suite à l'ajout, à la fin de l'année 2017, de deux nouveaux emplacements à Midsomer Norton et Southampton dans le sud de l'Angleterre.

Le magasin Croydon a ouvert ses portes en janvier sous la bannière GSF et celui-ci permettra d'accroître notre capacité à servir les clients du sud-est et de la grande région de Londres. The Parts Alliance a également ouvert un magasin à Newcastle, sous la bannière SAS, pour étendre sa portée dans le nord-ouest du Royaume-Uni, où se trouve un important marché en demande de pièces automobiles.

Ces nouvelles ouvertures de magasins représentent un investissement continu de la part de

Parts Alliance et un engagement soutenu à appuyer et développer leurs marques locales reconnues en offrant un service local combiné à une force nationale. Ces nouveaux emplacements permettront d'offrir un service amélioré aux garagistes indépendants et au portefeuille grandissant de comptes nationaux du groupe.

« Nous sommes heureux de poursuivre l'expansion de notre réseau de magasins dans le but d'établir une véritable empreinte nationale par la combinaison de magasins corporatifs et un engagement envers nos membres et partenaires de services », a mentionné Peter Sephton, président et chef de la direction de Parts Alliance. « Nous sommes heureux d'accueillir les nouveaux membres de l'équipe au sein de notre culture entrepreneuriale systémique et nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir à nos clients un choix accru et un meilleur service, le tout propulsé par une culture orientée vers les gens et une plateforme technologique ».

« L'ouverture de ces deux nouveaux magasins est une opportunité d'accroître la présence du groupe à l'échelle nationale et est dans la continuité de notre plan stratégique de croissance au coeur de marchés clés, » a ajouté Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect. « Nous poursuivons ainsi notre engagement à avoir la meilleure couverture au Royaume-Uni par le biais de magasins corporatifs et membres indépendants ».

Le distributeur national de pièces automobiles mentionne que l'ouverture de nouveaux magasins, combinée à des acquisitions ciblées et de nouveaux membres Parts Alliance, est une opportunité en or pour étendre notre couverture au Royaume-Uni.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation/installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et plus de 60 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers et magasins à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de plus de 210 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 000 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe supporte plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de près de 200 emplacements, dont plus de 170 magasins corporatifs.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse présentent des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes, si bien que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez consulter le rapport annuel de Uni-Sélect déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. A? moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni-Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou d'autres changements.

