MTY annonce les résultats du quatrième trimestre de son exercice 2017







MONTRÉAL, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et exploitant de multiples concepts de restauration, annonce aujourd'hui les résultats de ses activités pour le quatrième trimestre de son exercice 2017.

Les faits saillants du quatrième trimestre et de l'année fiscale 2017 :

ACQUISITIONS

Le 29 septembre 2017, la Société a annoncé qu'elle avait acquis, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Les Entreprises MTY Tiki Ming inc., les actifs de Dagwoods Sandwichs et Salades. Au moment de la clôture, Dagwoods exploitait 22 établissements au Canada. La contrepartie totale était de 3,0 millions de dollars dont 2,6 millions de dollars ont été réglé comptant.

Le 16 juin 2017, la Société a annoncé l'acquisition des actifs de Houston Avenue Bar & Grill (« Houston ») et de Industria Pizzeria + Bar (« Industria ») par une de ses filiales une participation donnant le contrôle de 80%. La part de la contrepartie totale pour la Société était de 16,8 millions de dollars, dont 12,8 millions de dollars comptant. À la clôture, Houston et Industria exploitaient respectivement neuf et trois établissements, tous situés au Canada.

Le 9 juin 2017, la Société a annoncé l'acquisition des actifs de The Works Gourmet Burger Bistro pour une contrepartie totale de 8,2 millions de dollars, dont 7,1 millions de dollars réglés comptant. À la clôture, 27 établissements étaient en activité, tous situés au Canada.

Le 8 mai 2017, la Société a annoncé qu'elle avait acquis les actifs de Steak Frites St-Paul et de Giorgio Ristorante pour une contrepartie de 0,4 million de dollars dont 0,3 million de dollars a été réglé en trésorerie. À la clôture, six Giorgio Ristorante et neuf Steak Frites St-Paul étaient exploités. Tous les établissements se trouvent au Canada.

Le 9 décembre 2016, la Société a annoncé l'acquisition des actifs de La Diperie à travers sa participation donnant le contrôle de 60% de l'une de ses filiales. La portion de la contrepartie de la Société s'élevait à 0,9 million de dollars, dont 0,8 million de dollars comptant. À la clôture, La Diperie exploitait cinq établissements au Canada.

CHIFFRE D'AFFAIRES RÉSEAU

Durant 2017, le chiffre d'affaires du réseau s'est accru de 55%, atteignant 2,3 milliards de dollars comparativement à 1,5 milliards de dollars en 2016. Les acquisitions réalisées durant la deuxième moitié de 2016 ainsi que durant 2017 ont généré la quasi-totalité de cette croissance.

Les ventes du réseau pour le quatrième trimestre ont augmenté de 2% par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 544,2 millions de dollars. L'augmentation est principalement attribuable à la croissance positive des ventes d'établissements comparables et aux acquisitions réalisées en 2017, dont l'impact a été partiellement contrebalancé par la variation défavorable de 6,7 millions de dollars des taux de change.

Pendant le dernier trimestre, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 1,2% par rapport à la même période l'an dernier. Les ventes des magasins comparables pour les emplacements canadiens ont augmenté de 2,2%, tandis que celles des États-Unis ont diminué de 0,1%. Au Canada , les ventes des magasins comparables ont été positives au cours des sept derniers mois.

, les ventes des magasins comparables ont été positives au cours des sept derniers mois. Aux États-Unis, les deux plus grands marchés du réseau, les états de la Californie et de la Floride, ont tous les deux été positifs au cours du trimestre, tandis que certains de nos plus petits marchés ont dû faire face aux ouragans Harvey et Irma.

Pour la période de douze mois, les ventes des magasins comparables ont diminué de 0,2%. Si l'on exclut l'impact de l'année bissextile en 2016, la croissance des ventes des magasins en 2017 aurait été de 0,0%.

À la fin de l'exercice, le réseau de MTY comptait 5 469 établissements en exploitation, dont 67 étaient des emplacements corporatifs et 5 402 étaient franchisés. La répartition géographique des emplacements de MTY est restée stable avec 47% aux États-Unis, 44% au Canada et 9% à l'étranger.

et 9% à l'étranger. Au cours du trimestre, 264 emplacements ont dû être temporairement fermés en raison des ouragans Harvey et Irma, dont 4 restent fermés à la date de ce communiqué de presse; ensemble, ils ont été fermés pour un total cumulatif de 1 764 jours au quatrième trimestre et un total de 1 870 jours au cours de l'année.

BAIIA ET RÉSULTAT NET

Le BAIIA du quatrième trimestre s'est chiffré à 27,2 millions de dollars, en hausse de 18% par rapport à la même période l'an dernier. Environ 43% de la croissance du BAIIA provient des activités américaines et internationales, malgré les effets défavorables des fluctuations des taux de change.

Pour l'exercice, le BAIIA a augmenté de 42% pour atteindre 93,7 millions de dollars (55,3 millions de dollars au Canada et 38,4 millions de dollars aux États-Unis).

et 38,4 millions de dollars aux États-Unis). Le bénéfice net attribuable aux propriétaires a augmenté de 3,9 millions de dollars pour s'établir à 19,4 millions de dollars ou 0,91 $ par action (0,91 $ par action diluée) comparativement à 15,5 million de dollars ou 0,75 $ par action (0,75 $ par action diluée) pour la même période l'an dernier. L'augmentation est principalement attribuable à un gain non récurrent de 1,9 millions de dollars découlant de la résiliation anticipée d'un contrat et à l'ajustement cumulatif de 3,4 millions de dollars effectué sur les produits tirés des cartes-cadeaux.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

À la fin du trimestre, la Société disposait d'une trésorerie de 56,5 millions de dollars et d'une dette à long terme de 227,2 millions de dollars sous forme de retenues sur des acquisitions et des facilités bancaires. La prise en compte des retenues à payer de 11,5 millions de dollars avait été présentée à titre d'impôts sur les bénéfices à payer, la dette nette totale s'établissant actuellement à 182,2 millions de dollars.

En excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, impôts sur les bénéfices et intérêts payés, les activités ont généré des flux de trésorerie de 97,3 millions de dollars comparativement à 64,5 millions de dollars en 2016, soit une augmentation de 51% par rapport à la même période l'an dernier.

(En milliers de dollars, sauf les données par action) Trimestre clos le 30 novembre Douze mois clos le 30 novembre 2017 2016 Variation 2017 2016 Variation Produits 69 733 67 707 3% 276 083 191 275 44% Charges opérationnelles 42 514 44 745 (5%) 182 357 125 434 45% BAIIA 27 219 22 962 19% 93 726 65 841 42% Amortissement et charges de dépréciation 3 962 5 801 (32%) 22 902 12 844 78% Intérêt sur la dette à long terme 2 470 2 794 (12%) 10 314 3 855 168% Profit (perte) de change (360) 1 405 n/a 2 004 3 198 (37%) Autres produits et (charges), intérêt compris (1 295) 3 061 n/a 150 16 346 (99%) Résultat avant impôt 19 132 18 833 2% 62 664 68 686 (9%) Résultat net attribuable aux propriétaires 19 424 15 474 26% 49 507 54 421 (9%) Bénéfice par action, de base et dilué 0,91 $ 0,75 $

2,32 $ 2,73 $



Note: Les données qui précèdent ne touchent qu'aux faits saillants financiers. Le rapport de gestion de même que les états financiers consolidés et les notes afférentes pour l'exercice clos le 30 novembre 2017 sont disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com, et sur le site Web de la Société, www.mtygroup.com.

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et d'autres facteurs futurs qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société ou du secteur diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels « anticipe », « estime », « s'attend à », « peut », « croit », « planifie », une conjugaison au futur ou au conditionnel de ces verbes et d'autres formulations. Ces renseignements reflètent des attentes à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. La Société n'a aucune obligation d'actualiser ou de réviser les énoncés prospectifs en fonction d'éléments nouveaux si ce n'est en vertu de la loi. Des renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com.

